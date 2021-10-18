為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    議員質疑講了快10年根本不想蓋朝馬轉運中心 中市府：會跟業者商議

    市議員林祈烽質疑交通局根本不想蓋朝馬轉運中心。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林祈烽質疑交通局根本不想蓋朝馬轉運中心。（記者蘇金鳳攝）

    2021/10/18 15:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕有9家國道客運公司設有轉運點的西屯朝馬地區，台中市政府到底要不要蓋轉運中心？市議員林祈烽今天在市議會質疑交通局根本不想蓋朝馬轉運中心，已講了快10年，同一個時間規劃的豐原轉運中心，今年底都已經要完工了，朝馬轉運中心到現在都還不知道要設在哪裡？

    市府交通局長葉昭甫表示，朝馬轉運站都是民間業者自己租地找地方蓋，從中港交流道下來，朝馬周邊又沒有大到超過1公頃以上的公有地可以做轉運站；原先的交六用地又有土地爭議，政府已無法繼續推動做為轉運站的計畫，未來針對捷運藍線開通，可能會和擁有自有土地的客運業者合作，在低樓層部份設轉運站。

    交通局表示，鑑於朝馬地區現有多家國道業者自行經營轉運站，市府會邀集各國道客運業者聽取各業者的經營想法，配合接續台灣大道捷運藍線計畫推動，盤點鄰近捷運車站週邊的合適用地，強化該地區的轉運功能。

    市議會今日召開第六次定期會市長施政總報告議程，市議員林祈烽質疑，朝馬轉運中心講了快10年，同一個時間規劃的豐原轉運中心，今年底都已經要完工了，朝馬轉運中心到現在都還不知道要設在哪裡？如果碰到百貨公司的週年慶或折扣促銷活動，加上各家國道客運業者行駛中的大客車，整個交通壅塞到連台灣大道都大塞車，讓台中市民苦不堪言。

    林祈烽質問，朝馬轉運中心到底要不要蓋？朝馬地區現有9家客運業者設有轉運站，交通局長葉昭甫卻搞不清楚到底有多少家業者在營運，可能不常到朝馬周邊，所以沒有遇過朝馬地區大塞車的景況，只會講朝馬只是一個區域性轉運的節點，難道葉昭甫認為朝馬轉運中心真的不值得市府來興建嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    豐原轉運中心預計年底完工 明年6月營運
    2021/10/18 10:22

    豐原轉運中心預計年底完工 明年6月營運
    台中轉運站搞不定 議員批市府「不要金雞母」
    2020/06/29 18:53

    台中轉運站搞不定 議員批市府「不要金雞母」

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    朝馬往返二林、麥寮有客運了 23日上路「前3天免費」
    2019/01/17 18:32

    朝馬往返二林、麥寮有客運了 23日上路「前3天免費」
    中市朝馬國民運動中心將啟用 里民要求實際回饋
    2016/10/26 22:21

    中市朝馬國民運動中心將啟用 里民要求實際回饋
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播