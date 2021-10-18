議員質疑講了快10年根本不想蓋朝馬轉運中心 中市府：會跟業者商議

市議員林祈烽質疑交通局根本不想蓋朝馬轉運中心。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有9家國道客運公司設有轉運點的西屯朝馬地區，台中市政府到底要不要蓋轉運中心？市議員林祈烽今天在市議會質疑交通局根本不想蓋朝馬轉運中心，已講了快10年，同一個時間規劃的豐原轉運中心，今年底都已經要完工了，朝馬轉運中心到現在都還不知道要設在哪裡？

市府交通局長葉昭甫表示，朝馬轉運站都是民間業者自己租地找地方蓋，從中港交流道下來，朝馬周邊又沒有大到超過1公頃以上的公有地可以做轉運站；原先的交六用地又有土地爭議，政府已無法繼續推動做為轉運站的計畫，未來針對捷運藍線開通，可能會和擁有自有土地的客運業者合作，在低樓層部份設轉運站。

交通局表示，鑑於朝馬地區現有多家國道業者自行經營轉運站，市府會邀集各國道客運業者聽取各業者的經營想法，配合接續台灣大道捷運藍線計畫推動，盤點鄰近捷運車站週邊的合適用地，強化該地區的轉運功能。

市議會今日召開第六次定期會市長施政總報告議程，市議員林祈烽質疑，朝馬轉運中心講了快10年，同一個時間規劃的豐原轉運中心，今年底都已經要完工了，朝馬轉運中心到現在都還不知道要設在哪裡？如果碰到百貨公司的週年慶或折扣促銷活動，加上各家國道客運業者行駛中的大客車，整個交通壅塞到連台灣大道都大塞車，讓台中市民苦不堪言。

林祈烽質問，朝馬轉運中心到底要不要蓋？朝馬地區現有9家客運業者設有轉運站，交通局長葉昭甫卻搞不清楚到底有多少家業者在營運，可能不常到朝馬周邊，所以沒有遇過朝馬地區大塞車的景況，只會講朝馬只是一個區域性轉運的節點，難道葉昭甫認為朝馬轉運中心真的不值得市府來興建嗎？

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