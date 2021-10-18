城中城大火引中市議員關切 盧秀燕：有30處類似舊大樓

市長盧秀燕表示，高雄城中城案件發生後，她表示哀悼，中市消防局清查有30處，其中有1處無法成立管委會。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄城中城大火，今天在中市議會所進行市長盧秀燕的施政報告，市議員謝明源、張耀中、李麗華、邱素貞、蕭隆澤等人，擔心台中也很多老舊大樓，要求市府未雨綢繆，要成立專案，避免憾事重演！

市長盧秀燕表示，高雄城中城案件發生後，她除表示哀悼，也致電高雄市長陳其邁希望台中能夠幫忙，救助高雄災民，由於台中有前車之鑑，市府相當重視危老大樓並積極處理，經消防局清查台中有30處類似高雄城中城的舊大樓，其中有1處無法成立管委會，內政部已對於相關法規預計進行修法，將針對管委會無法成立該如何強制處理進行討論。

消防局表示，千越大樓由千越綠川商業大廈管理委員會所管理，其違反消防法案件消防法第6條第1項（場所未依規設置並維護其消防安全設備），處罰27次，違反消防法第9條第1項（未定期檢修消防安全設備）處罰20次，處罰金額計154萬1仟元，提醒管理者應積極做好管理工作，保護民眾生命財產，避免災害發生。

市議會今天舉行市長盧秀燕的施政報告，高雄城中城成為市議員關注焦點，市議員謝明源表示，高雄城中城發生大火，台中有沒有類似的建築，對於台中市的舊大樓市府平時就要多關心，有很多建築都已超過3、40年，協助成立管委會很重要，也要時常去稽查。

市議員張耀中表示，對日前高雄城中城大樓火災死傷一事，他詢問市府目前審查中的危老進度通過多少棟？

張耀中強調，台中市的危老審查和市長盧秀燕宣稱的「輕稅簡政」原則不符，更何況還有營建署訂下60天完成審核的規定，現在危老審查在台中就是嚴重塞車，審查牛步化。

李麗華表示，髙雄城中城死了46人，台中市也有很多舊大樓，舊大樓管委會根本無法成立，台中市應該要重視，要未雨綢謬。

邱素貞表示，惡火無情，尤其堆積大量可燃物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險。邱素貞建議消防局應強制資源回收個體戶裝設「住警器」，並要求舊式集合住宅區住戶裝設「住警器」，如意外發生時可即時警報，增加逃生機會。

蕭隆澤要求市府要重視相當老舊大樓的安全問題。

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