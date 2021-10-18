台中婦捐完血險暈倒 嚇壞丈夫兒子...警解危

李婦捐血後差點暈倒。（記者許國楨翻攝）

2021/10/18 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市46歲李姓婦人16日上午到一中商圈附近捐血站捐完血後，與丈夫帶著兒子騎機車要到商圈逛街，途中突然身體不適險些暈倒，丈夫與兒子一時間亂了手腳，不知所措，情急下直衝附近警所求助，員警趕緊通報119到場，並以自身經驗建議李婦補充糖果恢復血糖值，順利在10分鐘內送醫診治，及時解危。

李婦的陳姓丈夫表示，老婆平時身體狀況不錯，從年輕時就有捐血習慣，經常挽袖響應「捐血一袋，救人一命」活動，這是她第一次在捐完血後產生身體不適，差點自行進中的機車暈倒摔下，從未見過她臉色慘白，嘴唇毫無血色的樣子，他和兒子都嚇壞，頓時腦筋一片空白。

此時抬頭一看到第二分局育才派出所的盾形「警察服務識別標誌」像看到救星，立馬衝進派出所搬救兵；此時警員戴國峯聞訊連走帶跑趕赴現場，協助攙扶李婦至路邊休息，見她面無血色樣，猜測是因血糖過低導致，立即請李婦兒子到超商買了糖果，並同步通報119協助送醫。

果然李婦在吃下糖果後狀況稍有好轉，戴員表示自己也有因血糖太低暈倒的經驗，對於李婦的狀況心有同感，119人員也迅速將李婦送往醫院治療，讓李婦丈夫對於警消高效率的協助頻頻致謝。

分局長陳家銘表示，捲袖做愛心值得鼓勵，但也要妥善評估個人身體狀況，尤其時序已進入秋冬交替期，早晚溫差變化大，民眾要隨時注意家中成員身體狀況；如發現身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可撥打119由救護人員送醫，必要時警方也會派員前往協助。

警方通知救護人員到場。（記者許國楨翻攝）

李婦及時送醫診治。（記者許國楨翻攝）

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