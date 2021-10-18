陳柏惟罷免案投票倒數 藍議員黃健豪：救護車要隨時跟著

距離罷免陳柏惟投票只剩５天，國民黨市議員要求警察局一定要好好保護陳柏惟（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 13:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免台中市立委第二選區台灣基進黨陳柏惟將在本週六舉行，國民黨市議員黃健豪今天在市議會痛批一些知名政治人物為陳柏惟站台，竟說台中市要穿防彈背心才能選舉，污辱台中市，要求警察局要即日起到投票日，都要好好保護陳柏惟，甚至救護車要隨時跟著。

市長盧秀燕表示，說台中市穿防彈衣選舉是污辱警察，也是污衊台灣及台中市，因為台灣民主化達到已達到相當程度；警察局長蔡蒼柏表示，陳柏惟每一場活動都會部署安全警力；消防局長曾進財表示，有事情發生就打119，台中市每天都有300多件救護案件，不可能救護車一直隨行。

台中市議會今（18）日進行市長施政報告，市議員黃健豪先請向市長盧秀燕說明台中市目前治安情形，市長盧秀燕表示，這幾年台中市治安有明顯的進步，從警政署的評比可看出來，不過任何事沒有滿意一天，因滿意就不能求進步，會不斷求進步，讓市民住在這個城市更安全。

黃健豪隨即話峰一轉，民進黨前立委林靜儀、立法委員林昶佐等人，來台中陪同陳柏惟委員掃街時卻說，在台中選舉要穿防彈背心，接下來出現拿鐵棍攻擊、潑糞都不意外，可見這些外地人對台中的治安都還有既定的負面印像，這樣的說法對台中市的警察同仁非常不公平。

盧秀燕則回應，這樣的說法，對警察是很大侮辱，警察是非常競競業業，台中市治安進步是有目共睹，台灣現在穿防彈背心才能投票，這也對台灣也是污辱，台灣民主化已達到相當程度，此也是對是台中市錯誤批評，台中市治安評比是排名前幾名，至少兩名之內，不應為了選舉污衊任何行業包括警察，對這個城市有錯誤的批評是不太好。

黃健豪強調，陳柏惟委員原定在選區內靠徒步方式宣傳理念，警察局日前治安會報，要保護委員的人身安全並確保罷免程序順利，但是陳柏惟目前改車隊，要求除了治安問題之外，也應特別注意避免交通意外。

此時，國民黨團許多議員，紛紛要求要「保護陳柏惟委員」，「要保護中央民意代表」，並且要求救護車要隨行，一定不能讓陳柏惟發生任何意外。

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