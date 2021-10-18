異國戀詐騙今年多了1百多件 台中警「厭世風警察」卡通影片勸世

市刑大今天推出「厭世風警察」影片勸世。（記者許國楨翻攝）

2021/10/18 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕疫情期間，民眾宅在家時間變長，上網交友時間增多，讓許多人落入詐團設下的桃色陷阱而不自知，台中市刑大統計今年初至今的假交友真詐騙案件，較去年同期多出百餘件，特地繪製厭世風格影片，透過詼諧對話及另類、新穎的宣導方式，希望民眾看完影片，除了會心一笑，更能熟悉這類詐騙手法避免遇詐。

交友軟體普及，讓現代人的交友管道更加多元，台中市刑大統計，今年1至9月假交友真詐騙案件，比去年同期多出百餘件，而這類跨國詐騙集團，多針對熟齡男女下手，會在交友軟體上設定不同行業、身分，針對不同族群的熟齡男女行詐，先投其所好，如每日甜言蜜語、噓寒問暖、假意交往，網戀時間可達數月甚至一年。

接著歹徒會以「放長線釣大魚」手法，先博取被害人信任，續以「想來台長相廝守但行李在海關遭扣押」、「購買名牌商品欲贈送女友亦遭海關扣押」需繳費贖回或「家屬重病需開刀，但人在國外無法支付費用需匯款救急」等理由，要求被害人先行協助支付，被害人深陷甜蜜網戀，相信真愛無敵、不疑有他，等詐騙集團收到款項直接失聯斷訊後，才知道被騙。

市刑大行政組長朱政憲說，今天推出的「夢幻異國戀曲」的卡通影片，繪製風格是以「厭世風警察」作為主題勸世，劇本則是由市刑大偵查員江明慧、警務員邱文俊一起發想，整支影片花了1個多月才完成，希望透過詼諧的對話及另類、新穎的宣導方式，呈現異國戀曲如何先攻心後騙錢，希望民眾看完影片，除了會心一笑，更能熟悉這類詐騙手法避免遭害，未來還有其他仍以反詐騙為主題的影片，以不同風格呈現。

朱政憲強調，詐團常利用網路個人資料隱匿性高等特性，假冒良好職業，營造單身或中年不幸喪偶等癡情形象，配上年輕貌美或成熟帥氣的大頭貼，先以溫情攻勢取得信任後，再以資金週轉、代付關費、家有急用等藉口索取金錢，被害人一但進行跨國匯款就難以追回，請民眾務必小心防範，若發現可疑請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

市刑大今天推出「厭世風警察」影片勸世。（記者許國楨翻攝）

影片透過詼諧對話及另類、新穎的方式宣導。（記者許國楨翻攝）

影片透過詼諧對話及另類、新穎的方式宣導。（記者許國楨翻攝）

詐團常配上年輕貌美或帥氣的大頭貼行騙。（記者許國楨翻攝）

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