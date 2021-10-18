大坑風動石公園再升級 打造優質全齡登山休憩環境

風動石公園內石階步道整修完成。（觀旅局提供）

2021/10/18 11:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局改善大坑風動石公園內遊憩空間，日前再投入經費升級周邊環境硬體設施，包括廣場及步道加強平坦度、公廁更明亮、通風，全面打造登山、樂活、靜謐三體合一旅遊勝地，讓風動石公園華麗變身為適合各年齡層遊樂的新天地，目前已開放。

觀旅局表示，今年6月市府針對大坑風動石公園內的遊憩空間進行改善，增設不同年齡層的互動式共融遊具，包括樹形溜滑梯、平衡木橋，爬環及平衡木樁等，讓大小朋友可以盡情跑跳攀爬，日前再針對周邊老舊破損設施進行改善，其中廣場及步道改善特別加強平坦度及排水設施，步道也採用較亮色系的地磚，讓老人家行走更安全。

在老舊公廁改善部分，不僅將公廁內部老舊設備更新，且加強照明及通風設施，達到不髒、不濕、不臭三不原則，並將部分蹲式馬桶改為坐式馬桶，讓長者使用更加便利，公廁外觀則結合大坑可愛動物彌猴及蝴蝶，與當地特產竹筍及椪柑等圖樣，此外，考量大坑風動石公園適合親子同行，特別貼心增設親子廁所，讓爸爸媽媽也可安心帶小小朋友出門遊玩。

觀旅局指出，風動石公園各項遊憩設施皆有設定使用年齡及注意事項，請遊客在遊玩時務必遵守每個遊憩設施的使用規則，才能玩得盡興又安全。

風動石公園廁所外觀美化。（觀旅局提供）

風動石公園廁所內部美化。（觀旅局提供）

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