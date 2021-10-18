為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大坑風動石公園再升級 打造優質全齡登山休憩環境

    風動石公園內石階步道整修完成。（觀旅局提供）

    風動石公園內石階步道整修完成。（觀旅局提供）

    2021/10/18 11:53

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局改善大坑風動石公園內遊憩空間，日前再投入經費升級周邊環境硬體設施，包括廣場及步道加強平坦度、公廁更明亮、通風，全面打造登山、樂活、靜謐三體合一旅遊勝地，讓風動石公園華麗變身為適合各年齡層遊樂的新天地，目前已開放。

    觀旅局表示，今年6月市府針對大坑風動石公園內的遊憩空間進行改善，增設不同年齡層的互動式共融遊具，包括樹形溜滑梯、平衡木橋，爬環及平衡木樁等，讓大小朋友可以盡情跑跳攀爬，日前再針對周邊老舊破損設施進行改善，其中廣場及步道改善特別加強平坦度及排水設施，步道也採用較亮色系的地磚，讓老人家行走更安全。

    在老舊公廁改善部分，不僅將公廁內部老舊設備更新，且加強照明及通風設施，達到不髒、不濕、不臭三不原則，並將部分蹲式馬桶改為坐式馬桶，讓長者使用更加便利，公廁外觀則結合大坑可愛動物彌猴及蝴蝶，與當地特產竹筍及椪柑等圖樣，此外，考量大坑風動石公園適合親子同行，特別貼心增設親子廁所，讓爸爸媽媽也可安心帶小小朋友出門遊玩。

    觀旅局指出，風動石公園各項遊憩設施皆有設定使用年齡及注意事項，請遊客在遊玩時務必遵守每個遊憩設施的使用規則，才能玩得盡興又安全。

    風動石公園廁所外觀美化。（觀旅局提供）

    風動石公園廁所外觀美化。（觀旅局提供）

    風動石公園廁所內部美化。（觀旅局提供）

    風動石公園廁所內部美化。（觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「台中FUN新玩」遊程 首日買1送1賣出1100套
    2021/10/12 22:56

    「台中FUN新玩」遊程 首日買1送1賣出1100套
    台中大安媽祖園區延宕 傳明年選前發包建神像兌現支票
    2021/08/09 17:15

    台中大安媽祖園區延宕 傳明年選前發包建神像兌現支票

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    台中觀光業者數位行銷培訓線上課程 即日起開放報名
    2021/07/29 09:20

    台中觀光業者數位行銷培訓線上課程 即日起開放報名
    獨家》懷念登山兼買菜！台中大坑步道剩這3條未解封
    2021/07/25 20:11

    獨家》懷念登山兼買菜！台中大坑步道剩這3條未解封
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播