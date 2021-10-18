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    豐原轉運中心預計年底完工 明年6月營運

    豐原轉運中心格柵外觀，色彩豐富，令人驚艷！（記者歐素美攝）

    豐原轉運中心格柵外觀，色彩豐富，令人驚艷！（記者歐素美攝）

    2021/10/18 10:22

    〔記者歐素美／台中報導〕「哇，那棟建築蠻特別的是什麼？」豐原轉運中心主體建築已接近完工，外部圍籬拆除，露出彩色的外觀，讓行經民眾驚艷！市府表示，為串聯山城地區公共運輸路網，交通局興建地下2層、地上5層具公共運輸轉乘、停車、商業機能的「豐原轉運中心」，目前工程進度8成以上，預計今年底完工、明年6月啟用。

    市長盧秀燕日前表示，豐原轉運中心將成為豐原新地標，由交通帶動經濟、觀光發展，當初排除萬難讓豐原轉運中心開工，啟用後民眾將可更便利到山城，盼透過人流帶動經濟。

    交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心位於豐原車站東側停六用地，地下2層規劃為機車停車場、1樓為客運轉運、2樓為商場空間、3至5樓為汽車停車場，共提供301席汽車位、849席機車位，為兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築。

    豐原轉運中心外觀，以台鐵高架鐵道造型作為管狀通廊設計發想，貫穿豐陽路及東仁街，特別設計許多格柵，避免遮擋豐原火車站高架後的外觀，並於轉運中心1樓規劃風雨走廊，未來讓民眾從豐原火車站走到轉運中心無障礙通行。

    交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心目前正辦理營運OT前置作業，預計明年1月招商，明年6月正式啟用營運，提供5處客運上、下客月台，讓市區及國道客運提供便捷轉乘服務；2樓則規劃為商場，提供便利零售服務，運用人潮帶動豐富商機。

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