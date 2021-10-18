台中市敬老月開跑！ 持敬老愛心卡至農會等購物享優惠

台中市敬老月開跑！即日起至12月底止，長輩持敬老愛心卡到合作商家購物即可享有優惠。（記者歐素美攝）

2021/10/18 10:07

〔記者歐素美／台中報導〕敬老月活動開跑！台中市社會局今天在豐原區心鎖橋花之道舉辦敬老月啟動儀式，即日起至12月底，65歲以上長輩持敬老愛心卡到台中市19家農會及200間友善店家消費，即可享有優惠，社會局長彭懷真表示，結合敬老愛心卡、台中在地農會及友善店家，希望長輩健康吃、健康動，感受整個城市敬老愛老的心意。

隨著疫情趨緩及台中購物節開跑，社會局長彭懷真表示，今年敬老月主題除了長輩健康吃、健康動之外，更加碼敬老愛心卡優惠，特別感謝農業局邀請所轄農會支持敬老月的活動，歡迎家屬帶著長輩拿著自己的敬老愛心卡到農會以及友善店家消費，增加長輩多外出參與活動，選購最健康的農產品。

今天啟動儀式上，多間農會及友善店家也在現場設攤展示農特產品，包括誠品、楓康、新東陽、黑沃咖啡、先麥芋頭酥、拾覺、TEA TOP第一味等商家陸續加入共同支持敬老月；各家農會提供優惠也各不同，例如新社區農會提供自有產品85折優惠，石岡區農會提供石農咖啡9折優惠，豐原區農會則持敬老愛心卡消費即可享員工價。

社會局指出，盧市長恢復老人健保補助，每人每月最高補助826元，今年擴增敬老愛心卡功能，長輩可以搭台中捷運、公車、國道客運、計程車，可以到國民運動中心運動，到合約診所看醫生可以扣抵50元費用，從今年110年開始，計程車補助每趟50元提高到85元是全國最優，敬老的各項優惠措施希望讓長輩更健康、負擔更輕，樂活在台中。

即日起至12月31日止，持敬老愛心卡至張貼銀髮健康生活購標誌或海報的友善店家購物，結帳時出示敬老愛心卡，即可享有專屬優惠，部分商家同時配合台中購物節活動抽獎一舉數得。

台中市19家農會，即日起配合敬老月活動，提供長輩不同優惠。（記者歐素美攝）

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