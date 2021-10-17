台中購物節現金得主現身了 他買這個連續2次中獎

黃小姐買電腦，參加台中購物節抽中10萬元獎金。（市府提供）

2021/10/17 22:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節雙十節開跑，第1週已抽出6000多名現金獎得主，送出3140萬元現金，昨天16日首週抽出周周抽10萬元現金獎，市民限定獎得主誕生，其中兩位現金獎得主現身，沙鹿得獎者陳先生以消費電動機車的發票，受到幸運之神眷顧，連續抽中兩次現金獎，另一位豐原黃小姐有孕在身，買電腦抽中10萬元直呼不可思議，但兩人因為是高額消費，分別獲得1、200個以上抽獎券資格而中獎。

得獎者陳先生以消費電動機車的發票，連續抽中2次現金獎，他開心表示，買電動機車前，同事有特別提醒可參加購物節活動，10月10日活動起跑後再下訂，11日去買剛好可登錄發票抽獎，且購買店家還是合作商家，消費金額3倍計，昨日接到副市長黃國榮電話通知時還以為是朋友開玩笑，當下很開心也嚇一跳，老婆、小孩也都超級開心，昨天還去三井OUTLET買小孩想要的玩具跟書籍。

另幸運得主黃小姐則分享，家中電腦故障後，因先生工作需要，因此領到振興券後就購買新電腦，並將消費金額約2萬元的發票登錄，加上合作店家3倍累計，提升中獎機會，獲得至少120次的抽獎券資格，她說，一登錄發票就接到通知，覺得不可思議。

陳先生與黃小姐中獎後也擔任台中購物節大使，陳先生說，每年都參加台中購物節，但連兩屆都沒抽中，這次中獎非常幸運，明年一定會繼續參加，中獎後也跟朋友們推薦，趕快下載台中購物節APP，把握難得機會；黃小姐說，去年參加但沒有中獎，這次中獎有激起消費慾望，會更願意消費，目前總共累積146張發票，明年家裡會有新成員，10萬元會添購寶寶的東西，也邀家人下戴APP。

市府統計，台中購物節APP發票登錄總金額已累計9.9億元，活動APP總累積下載量已突破62萬次，購物節活動從10日起跑至今已抽出7000位5000元得獎者，建議即早消費早登錄，中獎機會就越大。

市府表示，台中購物節活動至12月9日，民眾到台中消費，在台中購物節專屬App上的優惠店家累積消費167元，就可以登錄放大三倍變成500元，在台中其他的店家只要登錄累積500元一樣可以參與抽獎。

台中購物節活動期間天天抽1000組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅，其中，每週抽10萬元額外加碼2組市民限定獎，每月抽100萬元額外加1組限定市民得獎，昨日由黃國榮抽出2組10萬元市民限定抽幸運得主。

陳先生以消費電動機車的發票，連續抽中兩次現金獎。（市府提供）

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