黃國書辯稱「被迫」當線民 羅文嘉：當「下台階」可以

黃國書辯稱當年是「被迫」成為國民黨「線民」，羅文嘉（見圖）認為「被迫」可以當下台階說詞，但切勿當成歷史事實。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/10/17 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委黃國書今天（17日）承認當年曾「被迫」當「線民」，宣布退黨、不再尋求連任。對此，早年從求學時投入學運就相當活躍的前民進黨秘書長羅文嘉今天表示，當年在國民黨的威權統治下，有人願意犧牲自己挺身對抗強權，也有人受金錢誘惑為虎作倀，認為「被迫」可以當做下台階說詞，但外界切勿當歷史事實。

羅文嘉16日晚間突然發文表示，「不管那個時代，有兩種學運份子，必須面對歷史檢驗」，第一種，成為政治人物後，前後價值標準是否一致；第二種，當年做黨國情治系統的細胞，打進學運社團，假裝跟大家一起為理念奮鬥，暗地裡支領佈建津貼，出賣組織與同志，而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這一種學運份子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。」事後看來，全文似乎就是在影射黃國書。

16日晚間本報獨家報導黃國書被所屬新潮流系某大老發現，曾在威權時期擔任「國民黨線民」，今年已被新潮流除名，黃國書隨即在17日凌晨臉書發文坦承此事，自稱當年是在戒嚴時期，還是大學生，不幸被盯上，多次被約談，也不知道為何被盯上，會協助情治單位政治偵搜是被脅迫，稱為免讓黨為難、牽連無辜人士，宣布退黨，下屆立委也不再尋求連任。

對此，羅文嘉今晚在臉書發文表示：「誰不在那個時代下呢？為什麼有人選擇挺身對抗強權，有人為強權辯護。有人堅持不受誘惑，有人成為黨國支薪佈建。」他直言，「按月支薪、按時回報、內容鉅細彌遺、詳實準確，時間持續不知多少年，此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實。」

羅文嘉強調，「轉型正義不是黨派間的互吐口水，也不是派系或個人間的恩怨情仇。是在『事實真相、責任承擔、記取教訓』的歷史是非軸線上明確標示，不是和稀泥式的短線操作。」

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