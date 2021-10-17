北屯大坑缺水、用水不穩 立委爭取台水興建5000噸配水池

立委莊競程（右）爭取台水在新社區中興嶺一帶，興建噸配水池及新設管線工程，明年底前完工就能使用較穩定的自來水。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/17 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區大坑民德里高地勢地區有100多戶住戶無自來水，加上地勢高低落差大，每遇自來水破管就有2200戶用戶無水可用，立委莊競程與市議員曾朝榮積極爭取台水公司新社區中興嶺一帶，興建噸配水池及新設管線工程，明年底前完工就能使用較穩定的自來水，終結長年無自來水使用的夢魘。

莊競程表示，台中市大坑地區目前還有超過150戶居民無自來水可用，長期需靠飲用地下水、山泉水維生，包括民德里、大坑里、東山里，以及民政里等地區，因區域廣闊、地勢高低落差大，自來水公司供水採分站加壓，但每遇破管，即造成大坑附近既有2200戶居民無水可用，民眾常有怨言，他向自來水公司爭取5000萬元經費，進行新設管線工程能有效改善供水問題。

自來水第四區管理處處長王亮中指出，為因應大坑地勢較高的地區無預警停水，造成長期供水不穩定現象，經與莊競程、曾朝榮、當地里長等會勘結果，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段1073地號部分土地，興建5000噸配水池，由重力流供水方式，供應大坑附近高地區域，預計2022年底前施工完成。

大亮中說，大坑地區供水改善工程，總工程經費約5000萬元，包括新社區新設水井5000噸配水池至連接北屯區東山路二段管線工程，經費4100萬元；東山路二段至連坑巷管線聯絡工程，經費900萬元，共可嘉惠戶數700餘戶。

市議員曾朝榮表示，自來水是民生基本需求，尤其大坑地區步道景點多，近來因疫情趨緩影響，國內旅遊出現報復性增長，假日大量人潮湧入大坑風景區，興建配水池計畫，確有必要性與公益性。

民德里長黃榮昌表示，該里幅員遼闊，約有150戶以上民眾無自來水可用，且當地屬於管線末端，水壓常年偏高，管線老舊，居民飽受最先停水、最慢復水的困擾，不但打亂正常作息，更嚴重影響生活品質，希望自來水公司加速埋設東山路二段管線工程進度，以早日改善居民供水不便問題。

莊競程與曾朝榮17日在北屯區東山路二段民德里活動中心舉行「北屯區大坑無自來水地區爭取供水改善說明會」，感謝台水積極解決大坑地區居民多年無自來水之苦，也感謝國防部以民生需求為優先考量，同意租用土地，解決當地長期無水的夢魘。

說明會包括自來水公司第四區管理處處長王亮中、副處長張子中、工務課長謝宗良、台中給水廠廠長方俊傑、市府經發局公用事業科長鄭錫禧，民德里長黃榮昌、大坑里長曾朝瑝、東山里長邱財源、民政里長黃明華等人都到場參加。

北屯區大坑舉行無自來水地區爭取供水改善說明會。（記者蔡淑媛攝）

北屯區大坑舉行無自來水地區爭取供水改善說明會。（記者蔡淑媛攝）

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