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    黃國書陷「線民」風暴毅然三退 選區市議員這樣說

    台中市議員江肇國（右）稱讚立委黃國書（左），絕對是位辛勤認真，有著極高評價的民意代表，並在臉書放上２人合照。（翻攝自臉書）

    台中市議員江肇國（右）稱讚立委黃國書（左），絕對是位辛勤認真，有著極高評價的民意代表，並在臉書放上２人合照。（翻攝自臉書）

    2021/10/17 20:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委黃國書被爆出學生時代曾是「國民黨線民」，選擇勇於面對，承擔責任，宣佈退黨、退出立法院民進黨團運作、下屆立委不再尋求連任；台中市中西區市議員江肇國在臉書致敬，強調黃國書絕對是辛勤認真、評價極高的民意代表；議員黃守達說，直到今天，還有人半開玩笑問他是不是黃國書的兒子，他感謝黃國書的栽培與支持。

    黃國書問政、服務有口碑，基層實力雄厚，江肇國在臉書PO文，「我所認識的國書，個性謙遜，待人和藹，談吐幽默，言行常是眾人的焦點」，從地方到中央，在教育、文化及體育貢獻良多，替鄰里地方爭取建設也不遺餘力，能談科技、寫好字、說日本、豪飲上斤美酒，「數十年如一日的努力，讓他立院評鑑總是第一，選民對他全是誇獎」！

    江肇國也說，新聞令人震驚，但不是自己經歷的年代，實在無法揣摩當時的壓力、掙扎與無奈，但他絕對是「辛勤認真，有著極高評價的民意代表」，黃國書決定承擔面對，未來回歸社會投入公益，令人不捨一位人才離去，也暗歎那個時代究竟在台灣社會留下多少歷史刻痕。

    連任5屆市議員的黃國書接棒林佳龍當選台中市長後的立委席次，栽培空降台中的黃守達選上市議員；黃守達今天也在臉書PO文表示，直到今天，還是會有人半開玩笑地「問我是不是國書的兒子」，他把這當成善意問候，也很珍惜從他身上學習到的點點滴滴。

    黃守達感謝黃國書在他是滿懷理想卻天真的年輕人，給予歷練的機會及毫無保留的支持，手把手帶著我領略政治工作的滋味，教導我怎麼跟著民眾共同呼吸，教導我不要忘記民眾的面容與聲音。

    黃守達在臉書貼文感謝黃國書的栽培。（記者蔡淑媛攝）

    黃守達在臉書貼文感謝黃國書的栽培。（記者蔡淑媛攝）

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