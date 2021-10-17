朱立倫稱陳柏惟「三毒立委」 陳奕齊批：說謊成性、讓政治沉淪

國民黨主席朱立倫今天稱陳柏惟是想開放毒品，又吃毒豬及毒空氣的「三毒立委」，台灣基進黨主席陳奕齊駁斥朱根本說謊成性，只會造謠抹黑。（記者陳建志翻攝）

2021/10/17 20:23

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨主席朱立倫今天（17日）到台中市沙鹿區樂群新莊，呼籲眷村居民罷免台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟，並批評陳柏惟是想「開放毒品」、「毒豬」及「毒空氣」的「三毒立委」；台灣基進黨主席陳奕齊駁斥，陳柏惟從來不支持萊豬進校園，支持的是醫藥用大麻的合法化，上任後讓台中火力發電廠2020年春節降載比前一年增加100倍，朱立倫根本是說謊成性，讓台灣政治沉淪。

陳柏惟罷免案將在23日投票，國民黨主席朱立倫今天南下台中催票，再度抨擊陳柏惟是想開放毒品，又吃毒豬及毒空氣的「三毒立委」。

對此，陳奕齊表示，朱立倫主席再度以造謠抹黑的方式攻擊，真的是「教壞囝仔大小」。強調之前已經一再澄清，陳柏惟從來不支持萊豬進校園；支持的是醫藥用大麻的合法化，而不是毒品；從來沒有反對買國際疫苗，反對的是台灣人注射中國疫苗。

至於中火問題，陳柏惟上任後，就立刻找經濟部協商，2020年春節降載的電量，比前一年增加100倍，並非不重視中火的空污問題，駁斥「「三毒立委」的說法，是因此次藍營推動的報復性罷免缺乏正當性，因此才會一路使用造謠抹黑的方式，可說是說謊成性，讓台灣政治沉淪。

陳奕齊強調，政治上可以有不同理念，但辯論的基礎應該是基於事實，但國民黨主席朱立倫推動的政治，卻是基於抹黑和造謠，是讓台灣政治進一步沉淪的不好示範，真不知道這樣要如何教育台灣的下一代。

因此這次推動「反惡罷」，不只是守護陳柏惟，而是要守護台灣的民主，提醒不要讓人家以為國民黨主席是姓「白」的，只會用造謠抹黑，讓台灣政治進一步沉淪。

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