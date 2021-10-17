台中白冷圳文化節 向磯田謙雄獻花、台日視訊交流

「白冷圳文化節」，地方人士向磯田謙雄銅像獻花致敬。（台中市白冷圳水流域發展協會提供）

2021/10/17 17:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市白冷圳水流域發展協會，今天舉辦「白冷圳文化節」活動，除向磯田謙雄銅像獻花致敬，並與磯田謙雄後代家族及金澤市長等台日視訊交流，晚上更舉辦白冷圳慶生派對活動，慶祝白冷圳89歲生日。

白冷圳是日治時期為了供應新社台地上種甘蔗所需要的灌溉水而興築，全線自和平區大甲溪上游白冷的進水口起，至新社台地圓堀終止，導水路皆利用地形地勢變化產生落差原理的自然工法概念，沿線循山腰峻坡建造，與新社河階群的自然及人文結合、互動，含豐富的文化資源，目前白冷圳入水口、抽藤坑倒虹吸管（2號）、矮山支線過水吊橋等皆已登錄為歷史建築。

白冷圳興建至今，具有89年歷史，白冷圳文化節活動自2001年開始舉辦，今年邁入第21屆，台中市白冷圳水流域發展協會每年都選在10月為白冷圳慶生。今天上午在新社區的白冷圳紀念公園，由日本台灣交流協會新聞文化部部長村嶋郁代代表家屬，還有台中市文化局、台中市議員冉齡軒、台日知日協會理事長宋明吉、高座之友會會長何敏豪、新社區長林淑惠、新社農會總幹事羅文正、東勢區農會總幹事田士欣等共同向磯田謙雄銅像獻花致敬，東勢農會樂齡日文班並獻唱「水利之父〜磯田謙雄」紀念歌，緬懷磯田謙雄工程師再造新社、萬物重生之恩。

下午則在新社高中舉辦台日視訊交流，由台中市文化局、新社區長、白冷圳水流域發展協會理事長、新社高中校長及社區士紳等，與磯田謙雄後代家族成員、金澤市市長及議員等，透過視訊交流，搭起雙邊無距離、無國界的溫馨之橋。

晚上則在櫻花鳥森林休閒景觀花園舉辦白冷圳慶生派對，除邀請社區團體表演外，並以輕鬆的慶生派對及音樂茶會等方式，邀請地方人士等共同慶祝白冷圳89歲的生日。

白冷圳文化節，受疫情影響，台日雙方透過視訊交流。（台中市白冷圳水流域發展協會提供）

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