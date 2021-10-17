黃國書線民風暴 盧秀燕僅表示「謝謝」轉頭就走

盧秀燕對於黃國書一事不回應，僅說謝謝還走錯路，新聞局的秘書則推撞記者。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/17 16:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕今天參加南門扶輪社活動，媒體聯訪詢問台中市立委黃國書因線民風波退黨，盧秀燕僅表示「謝謝！」轉頭就走，卻一度走錯路，而媒體跟拍時，新聞局秘書室秘書林谷隆則推撞記者，事後表示「我在保護老闆。」

盧秀燕表示，台中市府修繕平價住宅提供街友租用，感謝南門扶輪社捐贈30萬添購家具，對於媒體詢問有關黃國書線民風波的看法，盧秀燕隨即轉頭離開，一路說謝謝，卻一度走錯方向，經工作人員提醒才回頭急著離去，而非隨扈的林谷隆則是一路阻擋記者，並動手推撞。

推人的林谷隆原為中評社記者，後來到台中市影視發展基金會的副執行長，前觀旅局長林曉琪接任執行長後，改編到新聞局秘書室的秘書。

離台中市長選戰還有一年多，藍綠陣營已經積極佈局，現任台中市長盧秀燕可能爭取連任，除前交通局長林佳龍，立院副院長蔡其昌、立委何欣純、黃國書及張廖萬堅都是綠營可能參選下屆市長的人，由於黃國書問政、地方服務建設有口碑，盧秀燕曾多次向黃國書喊話，包括一起推動台中火車站保存計畫等建設，這次遇上黃國書身陷風波，卻不願回應。

社會局指出，經過長期輔導觀察，多數街友有居住需求，但或許因為經濟能力不足無法租屋，或因個人選擇拒絕到民間安置單位。為幫助街友脫離居無定所的街頭生活，社會局計畫修繕閒置平價住宅，打造2房4床1廳「遊民吾家」，提供有就業意願或有工作能力的街友承租，希望街友有居住空間後能夠穩定就業，逐步自立。

盧秀燕參與扶輪社活動。（記者蔡淑媛攝）

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