推廣農特產美食 神岡新庄荔枝節、溪洲社區農村市集登場

神岡新庄荔枝節登場！現場有荔枝氣泡飲DIY活動，消暑又清涼。（農業局提供）

2021/10/17 16:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡新庄荔枝節今天熱鬧登場！今年除展售在地農特產品及特色文創商品外，並舉辦荔枝氣泡飲DIY活動，讓民眾自己製作飲料，消暑又解渴；另神岡溪洲社區，今天則在神馬郡休閒農場舉辦假日農村市集，現場提供社區特色美食，讓來訪民眾選購優質當季的農產品，同時展示地方文史工作者收藏的歷史文物，讓民眾瞭解當地發展的歷史脈絡。

農業局為推廣社區荔枝產業，輔導神岡區新庄社區發展協會舉辦「神岡區新庄荔枝節-荔荔皆幸福活動」，今年邁入第2年，除分享豐富的農特產品，也讓民眾體驗在地簡樸的人文風情，展現農村再生努力成果。今天的活動除展售各式在地農特產品及特色文創商品，豐富多樣任君選購外，還規劃產業導覽解說、舉辦宣導有獎徵答，帶領遊客了解社區地方產業及發展歷史，達到寓教於樂的功能。

此外，今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，活動從暑假延後至今，原先規劃的荔枝採果體驗活動，也改為香甜好喝的荔枝氣泡飲DIY，為炎熱的中午帶來甜蜜的消暑美味。現場更備有利用在地食材料理的特色餐點請民眾品嚐，讓來此的大、小朋友玩得開心，不虛此行。

神岡溪洲社區農村市集活動，則邀請社區土風舞班、高齡生活改善班、有氧舞蹈班等在地社團，帶來動感十足的表演，還請到社區編織手工藝達人，展示趣味富饒的編織及手工藝作品，並提供草編DIY體驗，讓民眾學習傳統工藝技術。

此外，活動現場更結合文化保存計畫，展示地方文史工作者李天德、陳理厚老師多年來在地收藏的歷史文物，讓民眾依循時光軌跡，瞭解溪洲地區發展的歷史脈絡。現場還有以在地食材研發的社區特色美食，讓民眾度過充實美好的假日時光。

神岡溪洲社區假日農村市集，社區特色美食一次滿足。（農業局堤供）

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