木瓜飆天價！台中果農求「手下留情」 山友：別損人不利己

有果農在木棧道旁栽種木瓜樹。（記者許國楨攝）

2021/10/17 16:36

〔記者許國楨／台中報導〕今年8月連續降雨重創木瓜生產，也導致價格飆天價，台中大坑山區有果農栽種木瓜，因地點就在人潮最多的九號步道旁，最近特別在木瓜樹上綁上警告標語，提醒民眾別偷摘，有趣字眼引人莞爾討論，有山友說，要偷摘還得冒著掉下山崖的生命危險，且果農真的很辛苦，別做損人不利己的事為要。

最近木瓜創天價，每顆零售價破200元，批發價每公斤更是上看130元，是往年同期價格的4到5倍，主要是8月大雨造成木瓜嚴重災損的後續效應，而台中大坑山區雖非主要的木瓜產地，還是有果農栽種，但除了種在坡地上的木瓜樹，因地形關係不易攀抵外，也有木瓜樹就種在九號步道旁，意外引起民眾覬覦。

由於該條步道是大坑中所有步道中人潮最多的一條，後段通往觀音亭的部分是沿著地形向上搭建的木棧道，有民眾可能是看到木瓜就在眼前，企圖藉「地形地物」攀越木棧道護繩後就垂手可得，而果農為此也在木瓜樹上綁上醒目的警示標語，上頭寫著「你摘的辛苦了，我種得更辛苦，請手下留情」字眼，希望能達到警示效果。

而山友看到這些標語也感到莞爾，有山友說，木瓜看似近在眼前，殊不知還是有潛在的危險，以往就有民眾手機或水壺不慎掉到木棧道外，撿拾時差點摔下去的驚險場景，況且偷摘水果也涉及公訴竊盜罪，怎麼算都是得不償失，最重要的是，果農真的很辛苦，還是別做這種損人不利己的事吧。

果農在木瓜樹上綁的警示標語。（記者許國楨攝）

大坑九號步道後段，是沿著地形向上搭建的木棧道。（記者許國楨攝）

有果農在木棧道旁栽種木瓜樹。（記者許國楨攝）

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