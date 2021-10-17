為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    木瓜飆天價！台中果農求「手下留情」 山友：別損人不利己

    有果農在木棧道旁栽種木瓜樹。（記者許國楨攝）

    有果農在木棧道旁栽種木瓜樹。（記者許國楨攝）

    2021/10/17 16:36

    〔記者許國楨／台中報導〕今年8月連續降雨重創木瓜生產，也導致價格飆天價，台中大坑山區有果農栽種木瓜，因地點就在人潮最多的九號步道旁，最近特別在木瓜樹上綁上警告標語，提醒民眾別偷摘，有趣字眼引人莞爾討論，有山友說，要偷摘還得冒著掉下山崖的生命危險，且果農真的很辛苦，別做損人不利己的事為要。

    最近木瓜創天價，每顆零售價破200元，批發價每公斤更是上看130元，是往年同期價格的4到5倍，主要是8月大雨造成木瓜嚴重災損的後續效應，而台中大坑山區雖非主要的木瓜產地，還是有果農栽種，但除了種在坡地上的木瓜樹，因地形關係不易攀抵外，也有木瓜樹就種在九號步道旁，意外引起民眾覬覦。

    由於該條步道是大坑中所有步道中人潮最多的一條，後段通往觀音亭的部分是沿著地形向上搭建的木棧道，有民眾可能是看到木瓜就在眼前，企圖藉「地形地物」攀越木棧道護繩後就垂手可得，而果農為此也在木瓜樹上綁上醒目的警示標語，上頭寫著「你摘的辛苦了，我種得更辛苦，請手下留情」字眼，希望能達到警示效果。

    而山友看到這些標語也感到莞爾，有山友說，木瓜看似近在眼前，殊不知還是有潛在的危險，以往就有民眾手機或水壺不慎掉到木棧道外，撿拾時差點摔下去的驚險場景，況且偷摘水果也涉及公訴竊盜罪，怎麼算都是得不償失，最重要的是，果農真的很辛苦，還是別做這種損人不利己的事吧。

    果農在木瓜樹上綁的警示標語。（記者許國楨攝）

    果農在木瓜樹上綁的警示標語。（記者許國楨攝）

    大坑九號步道後段，是沿著地形向上搭建的木棧道。（記者許國楨攝）

    大坑九號步道後段，是沿著地形向上搭建的木棧道。（記者許國楨攝）

    有果農在木棧道旁栽種木瓜樹。（記者許國楨攝）

    有果農在木棧道旁栽種木瓜樹。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮災後農損估1567萬元 4項作物啟動現金救助
    2021/10/14 13:34

    花蓮災後農損估1567萬元 4項作物啟動現金救助
    圓規環流把水稻、木瓜打趴 台東農損初估472萬
    2021/10/13 17:03

    圓規環流把水稻、木瓜打趴 台東農損初估472萬

    掌握拜登經濟學商機
    8月連續降雨重創產量 木瓜每顆飆破200元
    2021/10/13 12:49

    8月連續降雨重創產量 木瓜每顆飆破200元
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播