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    大肚挺陳柏惟反罷免座談 人氣爆棚

    面臨罷免的陳柏惟今天表示，10月23日請選民投下「不同意罷免」，用選票證明「謊言不能戰勝老實人」。 （記者陳建志攝）

    面臨罷免的陳柏惟今天表示，10月23日請選民投下「不同意罷免」，用選票證明「謊言不能戰勝老實人」。 （記者陳建志攝）

    2021/10/17 16:16

    ［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委陳柏惟罷免案進入最後一個黃金週末，台中市議員陳世凱今天在大肚服務處舉辦挺柏惟反罷免座談會，吸引數百位支持者到場擠爆會場，陳世凱批評陳柏惟上任才21個月就要罷免，根本是「鴨霸」的行為；陳柏惟強調上任至今選民服務超過3000件，希望鄉親出來投「不同意罷免」，10月23日證明「白賊不能戰勝老實人」，讓這裡再度成為全國焦點。

    陳柏惟面臨藍營罷免，即將在10月23日進行投票，台中市議員陳世凱今天在大肚舉辦挺柏惟反罷免座談會，包括立法院副院長蔡其昌、市議員林德宇等人都到場站台，力挺陳柏惟留下好立委，支持者也大喊「陳柏惟加油」，還上台獻花、擁抱。

    陳世凱說，這個選區好不容易20多年才換人做，沒想到才做了21個月就要將人拉下來，實在是太「鴨霸」，還要選民如果有壓力一定要出來投票沒關係，進入投票所後依自由意志投下「不同意」票。

    陳柏惟表示，罷免是針對選前、選後表現不一致的政治人物，但他選前選後沒有不一樣，國民黨卻發動抹黑罷免，說他不支持買疫苗、支持萊豬進校園，並問現場民眾有打過疫苗的舉手，結果幾乎全場都舉手，強調「不支持買疫苗」完全是謊言，並說用抹黑糟蹋台灣民主的方式絕對不會成功。

    陳柏惟說，上任至今600天從來沒放假，選民服務超過3000件，每3天處理一件全國性的法案，每1天處理5件的選民服務，這其中包括和陳世凱議員一起解決大肚自由路和華南路口，逢雨就淹水的問題。

    陳柏惟呼籲支持者，10月23日出來投「不同意罷免」，讓這裡再度成為全國的焦點，讓台灣人民相信，「謊言不能戰勝老實人」、「有錢人不一定能戰勝貧窮」、「大黨不一定能戰勝小黨」，呼籲支持者，全面影響對方支持者反動員，我們一定會贏。

    大肚今天舉辦挺柏惟反罷免座談會，現場擠進爆滿支持者，高喊「陳柏惟加油」。 （記者陳建志攝）

    大肚今天舉辦挺柏惟反罷免座談會，現場擠進爆滿支持者，高喊「陳柏惟加油」。 （記者陳建志攝）

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