獨家》賴清德肯定勇於承擔過去 黃國書︰心與大家常在

民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書發文要挽留黃國書，認為他是優秀立法，黃國書表示感謝之餘只說心與大家常在。（取自黃國書臉書）

2021/10/17 14:16

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨立委黃國書今晨在臉書發表聲明，表示學生時代捲入所謂「線民」事件，即時起退出民進黨也不再尋求連任，據悉賴清德副總統已致電黃國書，慰問他勇於面對承擔，而民進黨立院黨團總召也在臉書發文表示要慰留黃國書，而黃國書表示這一切銘感於心，但他只能回「心與大家常在」。

黃國書發文表示將退出民進黨團運作、退出民進黨，不再尋求連任，民進黨團總召柯建銘在臉書發文，表示不捨黃國書從政後優異表現，目前算是「政治自我更生人」，對此優秀同志，呼籲大家一起挽留，「不忍也不需三退」，希望黃國書抬頭挺胸留下來，一起努力捍衛台灣。

對此，黃國書表示今天上午電話不斷，不少政治上的伙伴都有打電話，也有不少人關心他，包括副總統賴清德也打給他，肯定他勇於承擔過去，看到柯總召的文章也很感謝，他要感謝所有一起在立法院奮戰的伙伴，但目前他只能說「心與大家常在」。

至於回應這6個字，是否同意留在民進黨？或是留在黨團運作？黃國書則說，目前想說的臉書已經回應清楚，臉書貼文全部是他自己寫的，目前能夠回的，就是「心與大家常在」，他也希望此事告一段落，不要傷到民進黨及任何人，他已清楚回應也已承擔，此事就到此為止。

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