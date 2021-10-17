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    黃國書承認當線民退黨 中市議員陳世凱：尊重決定

    民進黨立委黃國書承認學生時代曾擔任情治單位線民，民進黨台中市議員陳世凱今天表示，未來如何決定大家都尊重他。（記者陳建志攝）

    民進黨立委黃國書承認學生時代曾擔任情治單位線民，民進黨台中市議員陳世凱今天表示，未來如何決定大家都尊重他。（記者陳建志攝）

    2021/10/17 13:49

    〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中市立委黃國書傳出學生時代曾擔任情治單位線民，黃國書今天凌晨在臉書承認此事，並宣布退出民進黨、退出黨團運作，本屆任期屆滿後，也將不再尋求連任；對於傳出此震撼消息，民進黨台中市議員陳世凱表示，過去的事情有它的歷史背景，不過發生這樣的事，他也是要負起一些責任，未來如何決定大家都尊重他。

    黃國書在臉書發文坦承，大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30多年前戒嚴時期的一段塵封往事。對於這段發生在戒嚴時期的過往，表示迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

    黃國書並宣布，將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，將不再尋求連任，未來將投身文化公益為社會服務，消息傳出震撼政壇。

    陳世凱表示，黃國書委員是非常認真的政治工作者，過去的事情有它的歷史背景，不過過去發生的事，他也是要負起一些責任，未來如何都尊重他的決定

    陳世凱說，黃國書這麼多年來在政治領域的努力，不管選民還是周圍的朋友都看得見，也都了解他的努力。強調過去會發生這樣的事，當然有其歷史背景，大家也都了解，不過未來如何一切都看他的決定，大家也都尊重他。

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