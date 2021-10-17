黃國書「線民」風暴將退黨 受訪澄清：此事與新系無關

立委黃國書宣布將退出民進黨。（資料照）

2021/10/17 12:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委黃國書被爆出學生時代曾是國民黨線民並遭民進黨新潮流系除名，黃國書受訪表示「勇於面對，承擔責任」也坦承過去戒嚴時期被脅迫協助情治單位政治偵搜，為免讓黨為難及連累無辜的人，他宣布退出民進黨，下屆立委也不再尋求連任，但他也澄清，此事與新潮流無關，當年也絕非新系大老被調查。

黃國書擔任多屆台中市議員，關注文化藝術，在議會問政辯才無礙，2015年台中市立委補選，接棒選上台中市長的林佳龍的立委席次，2016年、2020年立委選舉都獲55%以上選區選票，問政及服務都受到好評，這次事件引發政壇嘩然，許多政壇人士都感震驚、不可置信，為他婉惜不已。

對於羅文嘉最早先在臉書暗喻，還指責有學運份子扛民進黨理念招牌在招搖撞騙，黃國書說對方未指名道姓，他也不于置喙，但非常氣憤說，自己歷經8次選舉，認真問政及服務，強調「難道8次選舉結果都是招搖撞騙當選的嗎。」

對於過去戒嚴時期被脅迫協助政治偵搜，黃國書表示，希望這些事到此為止，不要為難任何人，他坦然面對，承擔政治責任，也不要讓為黨為難，同時宣佈退黨，下屆立委也不再尋求連任，但接下來的立院工作及服務，仍會全力以赴完成。

黃國書也說，當年戒嚴時期，不幸被盯上，也不知道為何被盯上，他難過說，當年大學時多次被約談，會協助情治單位政治偵搜是被脅迫，昨晚知道被爆料時，他已經入睡，立刻起來把當年的事寫清楚，在臉書PO文告訴大家。

至於爆料指被監控人士直向中部新系大老，黃國書嚴辭否認，表示與新系無關，更無與新系大老對質，強調是子虛烏有。

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