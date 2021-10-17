獨家》全台罕見雪白美人樹 台中里長少女心噴發：拍照要快喔

台中健康公園有一棵號稱全台唯一，罕見開白花的美人樹。（陳雅惠提供）

2021/10/17 12:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市多處公園種植美人樹，秋季至初冬是盛開花期，深淺紅花掛滿樹冠隨風搖曳，非常美麗，尤其南區健康公園有一棵號稱全台唯一，罕見開白花的美人樹，目前正盛開中，白色的花朵開滿樹梢，宛如白雪覆蓋超級夢幻，國光里長陳雅惠少女心噴發，提醒喜歡賞花、拍美照的民眾，動作得要快喔。

「美人樹」因樹型姿態柔美，花開時粉色花朵掛滿樹冠而得名，於花季時，樹冠上會開滿白花、粉紅花朵；且因喜日照、對土壤環境要求不高、開花期長等特色，也成為台中市行道樹、公園及綠地常見樹種之一，而秋季至初冬是美人樹開花期，花期落在約9、10月。

陳雅惠說，台中市東區大興園道、泉源公園，以及南區健康公園、大慶公園都是美人樹花朵盛開的地方，其中健康公園近忠明南路和五權南路二側，種植了很多棵美人樹，目前正逢美人樹盛開花期，樹冠上開滿粉紅色花瓣，美呆了，吸引許多路過與遊客來拍照打卡。

陳雅惠指出，她印象中的美人樹，開花大都屬於紫紅色、桃紅色、粉紅色系，粉紅色大型花掛滿樹冠，而健康公園中有一棵罕見開白色花的美人樹，在一片綠意的公園中，雪白的花朵更加吸睛，隨手一拍都超有意境，獨樹一格，尤其白、桃紅相間的美人花爭奇鬥艷，美不勝收。

秋高氣爽賞花「趣」！由於美人樹花期屬於季節限定，甚至還有民眾從北部或南部特地到台中欣賞這棵罕見的白花美人樹，賞完花則順道到附近知名的「阿秋大肥鵝」餐廳用餐，意外帶動餐廳商機，也讓業者覺得很驚喜，陳雅惠則提醒想趁繽紛衝一波民眾，動作可要快喔，趁著秋意漸爽來此踏青走走也很愜意，快把握花期拍一波美照吧！

美人樹花期屬季節限定，陳雅惠提醒喜歡賞花、拍美照的民眾，動作得要快喔。（陳雅惠提供）

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