陳柏惟第5天100小時步行 雙腳起水泡包紮

陳柏惟（左1）在黨主席陳奕齊（左2）陪同下，今天忍痛展開第5天步行，沿途頻頻向支持者揮手致意。（記者陳建志攝）

2021/10/17 12:34

［記者陳建志／台中報導］台灣基進立委陳柏惟100小時步行選區今天進入第5天，因連續走了4天，陳柏惟雙腳已經起水泡包紮，不過今天早上忍痛繼續在台中大肚區步行，陳柏惟說一開始走都還好，走了一段路才會覺得不舒服，也說這幾天的步行，讓他體會有些時候不要跟人家爭鋒相對，也讓團隊思考未來服務方式的改變。

陳柏惟今天在大肚區繼續100小時民主最後一哩路行程，一早8點先到大肚永順宮參拜後出發，接著在台灣基進黨主席陳奕齊和數十位民眾陪同下，在大肚區文昌路、沙田路等路段行走，沿途行經大肚合興宮、大肚公有市場，不少民眾熱情揮手，給他加油打氣。

陳柏惟說參拜時第一祈求大家身體健康、萬事如意，再來疫情影響民眾生活希望能趕快過去，最後希望保佑台灣基進繼續壯大，度過這次罷免難關，讓台灣民主繼續向前進。

因為接連走了4天，陳柏惟昨天走起路來一拐一拐的，昨晚出席烏日區座談會時，穿著夾腳拖鞋，可以明顯看到雙腳接受包紮治療，團隊透露雙腳都起水泡，指甲還有翻起來的狀況。

陳柏惟今早出發前受訪表示，每天早上剛開始走時都覺得還好，不過等走了一段路後，才會開始覺得不舒服，他也感謝老天爺，今天比較涼爽，不像前兩天那麼炎熱。

因為前4天行程爬了4天山，團隊檢討後，接下來行程村莊和村莊間移動會改成其他方式，但是到了村莊還是會以步行的方式和民眾接觸。

陳柏惟說，這幾天行走比較累，人在累的時候想法和說話都會有所調整，體會到有些時候不要跟人家爭鋒相對，也會問自己，如果只能做一件事時要做什麼？並說從政原本的初心就應該是為民眾服務，跟民眾在一起。

陳柏惟說，其實類似這種行程已經走了600天，只是以前不是用走的，以前點對點都是搭車，但是最近發現，一間自己大概去過5、60次的餐廳，但餐廳隔壁的民眾卻不認識他，因此這次用走的方式和民眾接觸，除了讓大家看得到他，也讓團隊未來和民眾互動有不同的思考方向。

陳柏惟（中）在黨主席陳奕齊（右）陪同下，今天展開第5天步行，出發前先到大肚永順宮參拜。 （記者陳建志攝）

陳柏惟（右）已完成4天選區步行，昨晚出席烏日區座談會時，可看到雙腳因起水泡、受傷，穿拖鞋進行包紮治療。（記者陳建志翻攝）

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