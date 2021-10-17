8旬老婦迷途徘徊 警發現協助平安返家

東勢分局新社分駐所員警發現80歲張姓老婦迷途，趕緊送她回家。（記者歐素美翻攝）

2021/10/17 12:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區80歲張姓老婦，本月15日下午2點多獨自外出訪友，卻不慎迷途，直到晚上8點多仍在東勢分局新社分駐所外徘徊許久，經值班員警發覺，立即上前關懷，並由巡邏員警護送老婦平安返家。

東勢分局新社分駐所值班警員陳浩霖於10月15日晚間20時許發現一名老婦人在分駐所外徘徊許久，漫無方向地走來走去，疑似迷途需要協助，立即上前關心，員警發現老婦神情疲憊，僅著單薄衣衫，晚間氣溫略降轉涼，故先請其至分駐所內喝水休息。

經瞭解老婦於當天下午2點多，由新社區中興里到東興里找朋友，離開朋友家時由於天色昏暗，一時迷失方向忘記返家路線，才在興社街來回徘徊，老婦身上無配帶任何證件、無法明確表達住處，經警方耐心詢問後確認住家位置，由所長藍忠明、警員孫鎮中以巡邏車載送老婦返家。附近鄰居向警方表示，老婦平日一人獨居，子女皆在外地工作，故家裡未有人在，員警將老婦交由鄰居照顧才放心離去，老婦對於警方的熱心感謝不已，頻頻向警方道謝。

東勢分局新社分駐所所長藍忠明提醒，入秋後天黑時間較早，長者如外出要留意時間及注意天候狀況，以免因天色昏暗迷失方向，家中長輩如有迷途走失風險，可在長輩衣物或身上配件留有足以辨識資料及聯絡電話，以防不慎走失時警方能即時聯繫家屬協助返家。

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