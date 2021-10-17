大甲鎮瀾宮還願 朱立倫籲立法院趕快針對都更案等修法

國民黨主席朱立倫到大甲鎮瀾宮參拜還願。（記者歐素美攝）

2021/10/17 11:50

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席朱立倫今天南下大甲鎮瀾宮還願，感謝鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤支持及媽祖保祐，讓他當選黨主席，他跟顏清標並有志一同表示，目前最重要的是立法院趕快針對都更案等進行修法，加強公共安全的管理，讓全民更平安；針對朱立倫先前先到沙鹿樂群新莊呼籲居民免立委陳柏惟，顏清標則說，「這是人民發起的，我尊重大家的意見」。

朱立倫表示，這次到大甲鎮瀾宮主要是還願，在參選黨主席過程時曾特別向鎮瀾宮天上聖母媽祖來拜報，順利當選後一定要來還願，就是祈求天上聖母能保庇國民黨愈來愈好、愈來愈強，愈來愈讓台灣人民支持，得到人民疼愛，除此之外，針對這兩天讓大家最痛心的高雄大火事件，祈求天上聖母能夠保祐人民能夠平安健康，為傷者祈福、希望亡者能夠安息，還有一件很重要的就是趕快修法，政府能很快負責任來，不管是對次老舊危險建築的都更改建或整個公共安全的管理能夠加強，讓全民能夠更平安。

媒體詢問針對國民黨主席朱立倫在到鎮宮前先到沙鹿區樂群新莊呼籲居民罷免陳柏惟有何看法？大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，這是人民發起的，我尊重大家的意見，我今天跑霧峰拜6家宮廟，也沒空去參加，這交由人民去決定。他強調，日前高雄城中城大火死傷慘重，媽祖慈悲，目前只盼立法委員趕快針對都更等進行修法，保護鄉親，修法通過救人民水火之中，這才是最重要的，其他的再說也沒有意義。

另之前在沙鹿，媒體詢問朱立倫昨天到高雄市立醫院探視城中城受傷患者被擋在門外，總統蔡英文卻可進入探視，會不會覺得「雙標」？

朱立倫表示，我到高雄兩家醫院，一家私立的阮綜合醫院，要求我們進去的一定要打過兩劑疫苗，我打過兩劑AZ，所以我就到裡面去探視病患，後來到了高雄市立大同醫院，大同醫院說經請示高雄市政府，一律不能進去探病。不管有沒有打過兩劑疫苗，但昨天蔡總統跟陳市長都進到同樣的市立醫院，不知道標準是什麼？後來我終於理解，因為蔡總統打過兩劑高端，所以可能最新標準是要打過高端才算，打過AZ不算。

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