台中市傳施打AZ第2劑隔天腸胃不適後死亡

中市傳出79歲男子施打AZ疫苗第2劑後死亡 。圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/17 11:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增1名施打AZ疫苗第2劑後死亡案例，為79歲男性，有中風疾病史，9月28日接種AZ疫苗第2劑，9月29日腸胃不適，9月30日就診後症狀改善 ，最後仍於10月5日早上於家中過世，死亡診斷為自然老衰，家人有意申請受害救濟，衛生局將協助後續申請事宜及請民政局進行慰問關懷。

台中市府表示，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，並尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

台中市統計，疫苗施打後通報不良反應，AZ疫苗通報數計672案，含住院中35案及死亡案100案；莫德納疫苗統計162案，含住院中24案及死亡案22案；高端疫苗通報數計42案，含住院中2案，含死亡案2案；BNT疫苗通報數計107案，含住院中10案，含死亡1案。

台中市目前Covid-19疫苗施打第11期疫苗接種，包括BNT疫苗第1劑及AZ疫苗第2劑

，BNT分別在全市39合約醫院、40處快打站及6家衛生所施打；AZ則在全市約384家合約診所。

第12期疫苗也分2階段預約及施打，將開放BNT第1劑AZ、Moderna第2劑，陸續在10月22日開打。

台中市Covid-19疫苗第一劑接種人數為177萬1265人，全人口涵蓋率為62.89%，完成第二劑接種人數為63萬5541人，第二劑涵蓋率為22.57%。

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