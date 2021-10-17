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    首頁　>　臺中市

    被問到「親中賣台」 朱立倫：民進黨造謠抹黑

    國民黨主席朱立倫至台中沙鹿樂群新莊，呼籲居民出來罷免立委陳柏惟。（記者歐素美攝）

    國民黨主席朱立倫至台中沙鹿樂群新莊，呼籲居民出來罷免立委陳柏惟。（記者歐素美攝）

    2021/10/17 11:06

    〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席朱立倫今天南下台中市沙鹿區樂群新莊，呼籲眷村居民罷免台中市第二選區基進黨立委陳柏惟，批評陳柏惟是想開放毒品又吃毒豬及毒空氣的「三毒立委」。

    不過，媒體詢問「外界質疑這次罷免陳柏惟有利於國民黨跟共產黨，更說中國試圖遙控親中勢力，顛覆台灣政府，暗指國民黨就是親中勢力」；朱立倫表示，如果全台灣只剩一個問題，永遠都是所謂的親中賣台，那就是民進黨的大內宣，就是民進黨永遠造謠抹黑

    朱立倫表示，今天在台中這個地區，大家是針對一位支持開放毒品，又支持讓大家吃萊豬、吃毒豬，又支持希望PM2.5繼續燃煤、繼續造成毒空氣，一位支持毒品、毒豬、毒空氣的「三毒立委」，我們把他刪掉，這才是我們的共同目標，這是一個民生議題、地方議題、也是一個是非議題，跟黨派、任何意識形態沒有關係。

    媒體指出，陳柏惟今天走上受訪路，說在線上有些許的檢討，他說前四天有三天在爬山，所以在來村莊跟村莊間的移動會以別的方式進行，詢問朱立倫覺得陳柏惟是累了嗎？還是只有三分鐘熱度？朱立倫對此則不予置評，強調將持續號召所有的真正愛台中的朋友們，禮拜六出來投票，大家共同刪掉又想開放毒品、又吃毒豬、又毒空氣的這樣的立委。

    另媒體詢問陳柏惟日前受訪自稱是雜草在承受髒水，那案子罷免是惡意攻擊？朱立倫對此則表示，之前已經回答過了。

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