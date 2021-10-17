婉拒政治人物陪走 陳柏惟：將社會資源放在更需要的地方

陳柏惟（左）100小時步行選區今天進入第5天，今天婉拒政治人物陪同，僅有台灣基進黨主席陳奕齊（左2）和民眾陪同。 （記者陳建志攝）

2021/10/17 10:14

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進立委陳柏惟100小時步行選區今天進入第5天，今天一早在台中大肚區步行，不過今天除了台灣基進黨主席陳奕齊陪走外，沒有其他的政治人物陪同，陳柏惟說，因近日高雄、新北接連發生讓人難過的事，希望大家留在選區處理完大家關注的事，但是團隊會繼續走完接下來的行程，也在臉書表示，這是他人生中最重要的時刻，必須自己來完成這項人生課題。

陳柏惟步行選區行程今天一早8點從大肚區永順宮出發，陳柏惟今天出發前，先為高雄城中城大火罹難的民眾默哀1分鐘。因昨晚陳柏惟在臉書表示，因近日台灣接連發生憾事，拜託各位政治圈的好朋友們，將社會資源放在更需要的地方，婉拒政治圈朋友的陪同，因此今天政界僅有台灣基進黨主席陳奕齊陪同。

陳柏惟表示，近日高雄、新北市都發生讓人難過的事情，由自己主動說出口，大家比較不會不好意思，先把時間留在選區，處理完大家關注的事情，但團隊還是會持續走，也有來自台灣各地其他的朋友陪同。

陳柏惟說，100小時走民主最後一哩路，也可說是團隊的感恩之旅，因此讓來自台灣各地關心前輩特別來到這裡，可說是舟車勞頓，等到後面一點，有機會再主動進行邀請。

台灣基進陳柏惟（中）今天在大肚區進行步行，出發前先為高雄大火罹難的民眾默哀1分鐘。（記者陳建志攝）

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