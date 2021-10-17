急診醫估明年5月邊境解封 防疫暗藏危機

國內在疫苗覆蓋率快速拉高和國際疫情明顯趨緩，疫情穩定並逐漸解封。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/17 09:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內疫情趨緩，社區內病毒幾近清零，防疫措施逐步解封，兩劑疫苗覆蓋率年底有望超過 60%，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，加上國際疫情趨緩，台灣疫情遠比5月以前安全，預估明年5月可能開始邊境解封。

謝宗學表示，邊境封鎖和國內高強度防疫，不只阻絕COVID-19，常見呼吸道病毒也一併被消失，基層兒科、耳鼻喉科診所來診量大減，現在必須依靠承接疫苗注射業務勉強維持收支，裁員、甚至倒閉的風聲都有耳聞，整體基層醫療量能大減，對於未來邊境解封後大量 COVID-19 輕症病人暴增的醫療處境，十分不利，呼籲政府必須重視現在基層診所面臨的生存危機，才能保留醫療量能準備迎接邊境解封後的挑戰。

他也在臉書PO文表示，在疫苗覆蓋率快速拉高和國際疫情明顯趨緩，現在疫情遠比5月以前安全，可預期當兩劑疫苗覆蓋率超過60%時，疫情指揮中心將逐步放鬆邊境管控，最有可能開始邊境解封的時間點是明年 5 月以後的夏季，因為冠狀病毒活躍的時間是每年 12 月到隔年 4 月，判斷不會冒險在這段時間內解封邊境。

謝宗學表示，根據H1N1新流感疫情的經驗，一旦邊境鬆綁，短時間內輕症病人將爆量，到時候需要大量快篩、治療藥物、和完善輕症轉重症病人的後送機制，這些都需要基層診所的全力支援，才有辦法度過邊境解封後的衝擊。

他說，多年前 H1N1 新流感疫情是前線基層診所和後線大型醫院攜手合作，加上疫苗的協助，經歷好幾波大小不一的疫情衝擊後，才逐漸將新流感輕症化，COVID-19 疫情遠比當年的新流感疫情嚴重，在與病毒共存的道路上，將需要更大的醫療量能支持，才能在損傷最小的情形下，順利挺過這段顛簸的旅程。

謝宗學呼籲，政府必須重視現在基層診所面臨的生存危機，若社區內第一線醫療量能持續流失，勢必無法面對邊境解封後一定會發生 COVID-19 輕症暴增對於醫療量能的衝擊，必須想辦法幫助基層診所度過這段青黃不接的時期，保留醫療量能準備迎接未來的挑戰。

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