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    黃國書宣布退出民進黨不尋求連任 下屆立委遺缺多人被點名

    黃國書今天宣布退出民進黨同時也不再尋求連任，以具體行動坦承面對過去，承擔政治責任後，也將攪動該選區的立委選情。（資料照）

    黃國書今天宣布退出民進黨同時也不再尋求連任，以具體行動坦承面對過去，承擔政治責任後，也將攪動該選區的立委選情。（資料照）

    2021/10/17 07:26

    〔記者唐在馨／台中報導〕今天凌晨宣布退出民進黨同時不再尋求連任下立委的立委黃國書，曾任四屆議員，並在第五屆議員任內參加立委補選後當選，再連任二屆立委迄今，由於黃國書基層實力雄厚，不再尋求連任後，其選區立委由誰接任？藍綠恐將群雄並起。

    黃國書曾分別擔原台中市以及合併升格後的台中市議員，問政關心文化項目，也常常能切中議題核心，在林佳龍選上第二屆台中市長後，他接棒選上立委補選，也順利連連二屆，在文化教育以及體育方面，問政都有顯著表現，先前各界討論民進黨的市長參選人，黃國書也曾被各界討論過，但他都表示沒有意願。

    而在黃國書今天宣布退出民進黨同時也不再尋求連任，以具體行動坦承面對過去，承擔政治責任後，也將攪動該選區的立委選情。

    黃國書所屬的台中立委六選區，目前議員有民進黨中西區的江肇國以及黃守達，東南區則有何敏誠，邱素貞以及鄭功進，其中東南區三人已明確表態下屆議員要分別交棒給子女，這三人是否會挑戰立委？機率不高但待觀察，而中西區二位現任議員江肇國以及黃守達挑戰更上一層樓的機會則大增。。

    而在國民黨方面，目前中西區議員張彥彤以及東南區有李中，羅廷瑋，李中本屆參選立委輸給黃國書，下屆是否捲土重來？選區其他議員是否參選？都形成話題。

    不過，由於黃國書立委任期還有二年多，此時宣布不再連任立委時間還很長，而明年底要先選議員，議員選舉結果也會出現變數，由於原本各方預估以黃國書的基層實力及形象，再連任一屆絕對沒問題，但經過此一變局，各方人馬恐要重新佈局，也會牽動接下來的議員及立委選局了。

    立委黃國書宣布不再參選下屆立委，也將牽動下屆立委以及議員選局。（取自黃國書臉書）

    立委黃國書宣布不再參選下屆立委，也將牽動下屆立委以及議員選局。（取自黃國書臉書）

    黃國書立委任期屢屢獲得優秀立委評比，宣布不再尋求連任後，選區恐將群雄並起。（取自黃國書臉書）

    黃國書立委任期屢屢獲得優秀立委評比，宣布不再尋求連任後，選區恐將群雄並起。（取自黃國書臉書）

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