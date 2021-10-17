查看男友行車紀錄竟見比基尼檳榔西施 網：這排都很讚

有女網友PO文表示，先前男友突然說要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日查看影像紀錄才發現，原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧。（圖擷自臉書「爆廢公社二館」）

2021/10/17 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕一般人購買行車紀錄器，通常是為了發生意外時有影像可以為證，但有女網友在臉書社團PO文表示，先前男友突然堅持要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日「突襲」查看影像紀錄，才發現原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧，這番內容PO出後也引發網友熱議「果然老司機！」、「台中市僅剩景點 你別害人被抄掉」，也有人笑稱這是「正確的使用方法」。

有女網友於「爆廢公社二館」臉書社團PO出一段行車紀錄畫面，顯示一名騎乘機車的男子，停靠在路邊購買檳榔，但畫面中也可看到檳榔西施穿著火辣，全身上下只有穿著比基尼，更讓人覺得案情不單純的是，男子在第一間檳榔攤買完後，前進不到100公尺後又光顧另一家檳榔攤，且該間檳榔攤的檳榔西施也是只穿比基尼。PO文網友表示「說要買來當行車紀錄，結果都拍了些什麼？？行車紀錄器這樣用的嗎」她也提到，中間有一攤沒有停下來買，是因為「第二家是阿嬤」。

這番內容PO網後立刻引發網友議論，不少網友紛紛留言敲碗，希望有人能分享拍攝地點，表示也想去朝聖，細看留言也能看到不少「老司機」紛紛表示該處位於台中環中路一帶，甚至有網友直接給出地址，還有人比較「第3間比較好」。

此外也有其他網友表示「一家買菸，一家檳榔～雨露均霑！」、「這應該是台中的，有空去拍桃園的更辣」、「建議要拍這個鏡頭請調高一些！謝謝」、「這排的都很讚，每次經過頭都轉不回去」、「台中一定要光顧的路」，不過也有網友表示這應該是前陣子的紀錄，因為最近已經穿的比較多了。另有網友則是關心原PO的男友「拍攝者還健在嘛～抖」。

有女網友PO文表示，先前男友突然說要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日查看影像紀錄才發現，原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧。（圖擷自臉書「爆廢公社二館」）

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