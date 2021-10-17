為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    查看男友行車紀錄竟見比基尼檳榔西施 網：這排都很讚

    有女網友PO文表示，先前男友突然說要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日查看影像紀錄才發現，原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧。（圖擷自臉書「爆廢公社二館」）

    有女網友PO文表示，先前男友突然說要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日查看影像紀錄才發現，原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧。（圖擷自臉書「爆廢公社二館」）

    2021/10/17 08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕一般人購買行車紀錄器，通常是為了發生意外時有影像可以為證，但有女網友在臉書社團PO文表示，先前男友突然堅持要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日「突襲」查看影像紀錄，才發現原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧，這番內容PO出後也引發網友熱議「果然老司機！」、「台中市僅剩景點 你別害人被抄掉」，也有人笑稱這是「正確的使用方法」。

    有女網友於「爆廢公社二館」臉書社團PO出一段行車紀錄畫面，顯示一名騎乘機車的男子，停靠在路邊購買檳榔，但畫面中也可看到檳榔西施穿著火辣，全身上下只有穿著比基尼，更讓人覺得案情不單純的是，男子在第一間檳榔攤買完後，前進不到100公尺後又光顧另一家檳榔攤，且該間檳榔攤的檳榔西施也是只穿比基尼。PO文網友表示「說要買來當行車紀錄，結果都拍了些什麼？？行車紀錄器這樣用的嗎」她也提到，中間有一攤沒有停下來買，是因為「第二家是阿嬤」。

    這番內容PO網後立刻引發網友議論，不少網友紛紛留言敲碗，希望有人能分享拍攝地點，表示也想去朝聖，細看留言也能看到不少「老司機」紛紛表示該處位於台中環中路一帶，甚至有網友直接給出地址，還有人比較「第3間比較好」。

    此外也有其他網友表示「一家買菸，一家檳榔～雨露均霑！」、「這應該是台中的，有空去拍桃園的更辣」、「建議要拍這個鏡頭請調高一些！謝謝」、「這排的都很讚，每次經過頭都轉不回去」、「台中一定要光顧的路」，不過也有網友表示這應該是前陣子的紀錄，因為最近已經穿的比較多了。另有網友則是關心原PO的男友「拍攝者還健在嘛～抖」。

    有女網友PO文表示，先前男友突然說要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日查看影像紀錄才發現，原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧。（圖擷自臉書「爆廢公社二館」）

    有女網友PO文表示，先前男友突然說要買行車紀錄器，讓她心生懷疑，近日查看影像紀錄才發現，原來男友買檳榔時「順便」拍下穿著火辣的檳榔西施，且在同一條路上相隔不到100公尺的兩間檳榔攤都一起光顧。（圖擷自臉書「爆廢公社二館」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    在歷史公園「野外運動」 正妹超煽情穿著惹網激烈論戰
    2021/10/14 20:01

    在歷史公園「野外運動」 正妹超煽情穿著惹網激烈論戰
    5G算啥！照片被做成梗圖瘋傳 36G「正妹店長」大方回應了
    2021/10/10 21:53

    5G算啥！照片被做成梗圖瘋傳 36G「正妹店長」大方回應了

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    對正妹店員襲胸摸臀挨告 色店長瞎扯：我們正在曖昧
    2021/10/08 23:48

    對正妹店員襲胸摸臀挨告 色店長瞎扯：我們正在曖昧
    檳榔西施火辣「鏤空神裝」 長腿、屁股蛋、美背一次看足
    2019/09/03 23:22

    檳榔西施火辣「鏤空神裝」 長腿、屁股蛋、美背一次看足

    掌握拜登經濟學商機
    「金融最正櫃姐」神到了！ 她現在改行做這個...
    2018/06/13 12:25

    「金融最正櫃姐」神到了！ 她現在改行做這個...
    銀行驚見「最正櫃姐」 網友暴動：急需存錢
    2018/06/10 00:40

    銀行驚見「最正櫃姐」 網友暴動：急需存錢
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播