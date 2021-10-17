立委黃國書被爆曾為國民黨線民 宣佈退出民進黨 不再連任

黃國書凌晨發文，表示將退出民進黨，下屆也不再參選立委。（資料照）

2021/10/17 05:54

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獨家》疑曾是國民黨「線民」 民進黨立委黃國書遭新潮流除名

〔記者唐在馨／台中報導〕本報獨家報導在學生時代曾是國民黨線民並遭民進黨新潮流系除名的立委黃國書，今天凌晨在臉書貼文，表示坦然面對過去，承擔政治責任，除解釋過去迫於無奈的往事，也跟當事人表達愧歉，也宣佈退出民進黨，下屆立委也不再尋求連任。

黃國書疑在學生時代當國民黨線民一事，昨天晚間遭本報獨家報導後，立即在台中政壇「炸開」，新聞瘋狂轉傳，多數政壇人士討論都表示不可思議，由於黃國書人緣很好，有人同情認為學生時代的事也被挖出，是否應嚴格對待？但也有人擔心這是人格上的重擊，黃國書恐怕難以逃過政治上的追殺。

而在保持沈默幾個小時後，黃國書今天凌晨貼文，除坦承曾在大學時代被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是卅多年前戒嚴時期的一段塵封往事，並表示因大學時期認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題，卻不知何時遭情治人員盯上了，後來被約談，告知我和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能會有進一步迫害行動，如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書說，在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下並同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安，強調這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

黃國書貼文表示，從政後他努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖。過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。驚擾大家，國書要向所有好朋友們說聲抱歉！

在貼文末，黃國書宣佈將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務。

而黃國書此一貼文以及先前遭爆過去歷史，也為台中政壇丟下震憾彈，未來該區立委將由誰參選也形成話題。

黃國書凌晨發文，表示將退出民進黨，下屆也不再參選立委。（取自黃國書臉書）

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