306字感性貼文！陳柏惟：我必須自己完成這項人生課題
2021/10/17 06:18
首次上稿 10-16 23:17
陳柏惟臉書全文：
首次上稿 10-16 23:17
更新時間 10-17 06:18
〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟下週面臨罷免投票，他昨天（16日）深夜在臉書發文，「有些話，我想和大家說」，306字訴說「我必須自己來完成這項人生的課題」，許多網友看了將這篇文讚爆。
陳柏惟臉書全文：
所有關心陳柏惟的朋友們大家好，有些話，我想和大家說。
從我開始徒步行腳以來，有非常多的好朋友們，從台灣各處來到台中，加入行腳的行列，給我加油打氣，給我很多溫暖。
從北到南，從東到西，台灣一直在進步，需要我的好朋友們一起努力，讓台灣更好。
但近日，台灣接連發生的憾事，以及許多重要的議題，需要特別是我在政治圈的好朋友們關心與研究。
我想和全台各地的好朋友們說，你們的關心和溫暖，我都收到了。
在這裏，我想拜託各位政治圈的好朋友們以及關心我的社會大眾，將社會資源放在更需要的地方，接下來的路，請大家相信我能夠自己堅持下去，讓我自己和這塊土地對話、向鄉親問候。
這是我人生中最重要的時刻，我必須自己來完成這項人生的課題。
謝謝大家。