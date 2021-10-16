「站出來，反惡罷」 數百支持者烏日力挺陳柏惟

立委陳柏惟昨於烏日座談會上致詞後，與來賓立法院副院長蔡其昌等來賓一同高喊加油。（記者廖耀東攝）

2021/10/16 21:22

〔記者何宗翰／台中報導〕「站出來，反惡罷」台中市議員陳世凱挺陳柏惟座談會，今晚在烏日舉辦，數百支持者現身力挺，立委陳柏惟現身時略顯疲態，腳步一跛一跛，受訪時不發一語、站不穩，明顯體力已經透支。陳世凱透露，柏惟這4天下來已經走超過100公里。

在座談會上，陳柏惟向支持者保證，「我腳痛歸腳痛，我一定會把100小時走完。」最後這週，我們發現對手越來越誇張，還傳言他媽媽是上海人、他是外省二代。

陳柏惟認為，這場選戰不是藍綠對決，更希望當一條拉鍊，把選區縫合起來，「罷免明明做得很好的人，這是一場價值觀之戰，立法院就是小型社會，以後孩子長大，難道要教他們窮人就是被有錢人欺負、小黨被大黨欺負、誠實的被說謊的欺負？」希望大家發揮影響力，投下反對罷免的票。

陳柏惟對支持者說：「罷免成功，你會得到一個前立委，罷免失敗，我深深反省，你們會得到一個更好的陳柏惟！」

蔡其昌致詞時表示，希望用今晚的場合，為台灣祈福。柏惟不是聖人，常被我念說話太臭屁，但面對弱勢被欺負，這缺點就變成武器，就像自己家裡的晚輩，卻被拿他以前的缺點、過去已經處理圓滿的事情，作為罷免的理由；柏惟反對萊豬進入校園，也支持購買國際疫苗，罷免不能建立在謊言上，希望大家守護柏惟這一席。

立委陳柏惟「行腳100小時民主最後一哩路」第4天，陳右腳掌貼著藥膏出席晚間的「挺3Q」烏日座談會。（記者廖耀東攝）

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