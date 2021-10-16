台中購物節變罷免宣傳會？ 民政局長：沒那麼嚴重啦

台中市霧峰區北柳里長陳宗旺（圖中）於守望相助隊舉辦的台中購物節宣導中，大呼罷免立委陳柏惟。（民眾提供）

2021/10/16 21:50

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假宣導台中購物節真宣傳罷免？ 霧峰里長回應了

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市霧峰區北柳里長陳宗旺在守望相助隊舉辦的台中購物節宣導中，呼籲選民罷免立委陳柏惟，霧峰區長陳宗祈沒有制止，反而在旁猛點頭，被質疑違反行政中立，甚至有賄選之虞。對此，民政局長吳世瑋說，「沒那麼嚴重啦」，里長送小風扇等禮物，本質是宣揚購物節，沒有語出「你投罷免，我送你小風扇」，至於區長陳宗祈在旁點頭，也只是回應罷了，「民進黨民代講話，我也會點頭」。

區長陳宗祈則說，「他（陳宗旺）突然講這些話，我事先不知道」，點頭不是附和，而是表達「我知道里長的政治立場」，他會找時間告訴陳宗旺，場合並不妥當，至於贈送的小風扇，是市府的宣傳品，宣傳的項目絕非罷免，而是空污改善、雙十公車、老人健保補助3項。

陳宗祈說，活動不是在政府機關內，而是守望相助隊，也非市府活動，是里長自辦的小活動，市府並未補助，區公所僅提供宣傳贈品。

吳世瑋則說，里長是選民選出來的，有其個人的政治理念，里長也非行政中立規範的對象內，里長有他的政治立場，但並沒有拿著小風扇說，「投罷免票，我就送你」，小風扇禮品是用於購物節等市政宣傳上，如果里長口出上述之語，他絕對會請選委會調查，他認為無賄選疑慮。

針對選罷法第50條，「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動」，吳世瑋說，里長不在此條文的規範範圍內，也不是「公務人員行政中立法」規範的對象。

至於區長陳宗祈在旁猛點頭，吳世瑋說，區長只回應罷了，並無附和之言，難以說有何違反行政中立之處，「沒那麼嚴重」，民進黨民代講話，「我也是會點頭啊」。

律師徐承蔭認為，依錄影畫面，這位里長，似已然違反「行政中立」，但里長為民選，似不適用選舉罷免法第50條所稱「中央及地方政府各級機關」，儘管如此，行為縱使不違法，卻也是不當，恐導致活動失去正當性。

這場爭議發生於昨晚（15日），北柳里於守望相助隊舉辦台中購物節宣導，里長陳宗旺致詞時抨擊說，立委陳柏惟上任以來都沒做事情，大家應該要罷免他，被在場民眾錄影，網友批評「假宣導、真宣傳罷免，里長公然造謠」。

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