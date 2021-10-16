走到沒力了！陳柏惟受訪右腳包紮 不發一語

陳柏惟「行腳100小時民主最後一哩路」第四天晚上在烏日舉辦座談會，他腳掌貼著藥膏加上體力透支，有點暈眩。由台中市議員陳世凱（右）代為說明，（記者廖耀東攝）

2021/10/16 20:23

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市議員陳世凱今晚舉辦「站出來，反惡罷」挺陳柏惟座談會，會前接受媒體聯訪時，陳柏惟右腳有明顯包紮，從頭到尾一語不發，陳世凱代為說明，陳柏惟4天走了100公里，體力已經到了極限，因此希望把體力保留下來，留著等下和鄉親座談。

陳世凱說，大家應該都看到陳柏惟腳已經傷成這樣了，但意志力還是很堅強，還是很願意走下去，但是大家都知道，台灣最近不是一個平安的時刻，發生了令人遺憾難過的事情，在這時候社會不應該這麼激化，應該讓大家做好自己的工作；柏惟原本應該在立院認真的質詢，但現在為了罷免案，讓他即使腳腫了，也要繼續走到讓大家看到。

關於為何國民黨罷免方的活動都因高雄大火取消，為什麼反罷免還繼續？陳世凱說，這幾天市長盧秀燕、顏家的前立委顏清標、顏寬恒、副議長顏莉敏都還繼續跑攤、跑行程，國民黨主席朱立倫明天也要到沙鹿，我們也希望不要辦這樣的活動，但一場場的座談會、一步一腳印，是我們告訴鄉親我們有多愛這塊土地的方式。

「柏惟真的太辛苦了！」陳世凱說，這2年來這已經是柏惟第三場選舉，顏家已經在這個地方20幾年，柏惟才做20幾個月，是不是再給我們多一點時間？柏惟沒有錢也沒有背景，「我是在地的鄉親，我很珍惜這樣願意來打拚的年輕人，不是只有顏家才可以說這是故鄉，柏惟就是自己人！」

關於有里長疑似行政不中立，用宣導購物節宣傳反罷免，陳世凱說，不只是里長，整個市府的行政不中立大家早就都知道了，在選舉前區公所也都發函給各里辦公室、環保志工對等團體，要求罷免這天不能辦任何活動，要讓所有人可以出來投罷免票。

陳世凱說，這種狀況屢見不鮮，這是一場非常不對稱的戰爭，對方用派系、公廟的力量，用市府的資源，還有里長假藉購物節到處幫支持罷免案拉票，我們不可能每天每夜到處請客吃飯，這就是為什麼柏惟要用他的雙腳，就算走腫了，也繼續走下去。

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