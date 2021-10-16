為林獻堂《環球遊記》譜曲 灣聲樂團霧峰林家世界首演

灣聲樂團在霧峰林家世界首演《台灣眼 世界心─環球遊記》。（記者何宗翰攝）

2021/10/16 18:33

〔記者何宗翰／台中報導〕今年是「台灣文化協會」創立100周年，灣聲樂團以民主先鋒林獻堂在1927年寫的《環球遊記》為藍本，創作《台灣眼世界心─環球遊記》一曲，今天在霧峰林家的大花廳首演。

林獻堂1927年5月15日起從基隆出發，歷經378天內穿越亞非歐美，遊歷5大洲16國60餘城市，寫下《環球遊記》，以一位台灣人的眼光來審視潮流走向，看待世界大局，希望能為台灣尋找未來的出路。前總統李登輝曾推舉《環球遊記》為林獻堂在20世紀初所作送給21世紀台灣人的禮物。

灣聲樂團今年初拜訪林家後代林承俊及林俊明後，特別企劃以《環球遊記》為藍本，由傳統戲曲專家游源鏗、灣聲樂團行政總監歐聰陽發想製作，音樂總監李哲藝作曲，並將作品取名為《台灣眼 世界心─環球遊記》，今天首演，明年元旦的灣聲樂團「台灣的聲音 新年音樂會」中，將於台北國家音樂廳以大型編制80人管弦樂版本首演此曲。

立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍等人今天都到場欣賞，游錫堃會前被問到是否會立委陳柏惟加油？他說，立法院長依照立院組織法，應該維持行政中立，不方便表示意見，「事實上我之前都有表示意見了。」

灣聲樂團在霧峰林家世界首演《台灣眼 世界心─環球遊記》。（記者何宗翰攝）

灣聲樂團在霧峰林家世界首演《台灣眼 世界心─環球遊記》。（記者何宗翰攝）

立法院長游錫堃（左一）出席《台灣眼世界心─環球遊記》世界首演。（記者何宗翰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法