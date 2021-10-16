呷餅抽好禮 太陽餅文化節登場首抽購物節10萬元

「太陽餅文化節」吸引糕餅業者推出買一送一優惠促銷。（記者張軒哲攝）

2021/10/16 17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市是糕餅之鄉，受武漢肺炎疫情的衝擊，許多糕餅業者期盼許久，市民們每年最關注的太陽餅文化節，昨日與今日於市府廣場舉行，首次辦理為期2天的展售活動，邀請數十家台中糕餅業者共襄盛舉，也首次與台中購物節結合辦理，今日現場抽出首週10組10萬及台中市民專屬2名10萬元幸運得主，尤其多數店家推出買一送一優惠，吸引民眾大排長龍搶購，場面熱鬧。

今日「太陽餅文化節」邁入活動第二天，副市長黃國榮與多位來賓一同搖獎抽出兩組10萬元市民限定抽。其中一位市民限定抽的得獎者陳先生，昨日才抽中5000元現金，今天再次受到幸運之神眷顧，以消費電動機車七萬元的發票抽到市民限定10萬元現金，帕運選手林亞璇在call out通話時，請教中獎的秘訣。

除了彩球機搖獎，現場也透過電腦抽出週週抽10萬元10組、天天抽5千元千組、節電週獎項Gogoro 1台、節電店家專屬抽百元超商禮券 1200組等，今天也首次抽出中獎民眾活動粉專加碼2支iPhone。

「太陽餅文化節」雲集台中市各區糕餅名店展售，除了太陽餅之外，還有漢餅、芋頭酥、蛋糕、麵包等各式糕餅甜點，價格相當優惠，其中以嘉味軒推出買一盒10入太陽餅送一盒20入鳳梨酥最受青睞，吸引數百人搶購，排隊人龍綿延，呷餅抽好禮。豐原區王姓婦人說，跟先生搭152公車來買糕餅，一年才一次「太陽餅文化節」優惠特賣，一口氣買了約2千元太陽餅、鳳梨酥，非常划算。

經發局指出，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計至7.8億元，活動APP總累積下載量（截至昨日為止）已突破60萬大關，購物節活動從10日起跑至今已抽出6000位5000元的得獎者，早消費早登錄，中獎機會就越大。

「太陽餅文化節」業者推出買一送一優惠促銷，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）

台中購物節現場抽出首週10組10萬及台中市民專屬2名10萬元幸運得主。（記者張軒哲攝）

「太陽餅文化節」吸引糕餅業者擺攤行銷。（記者張軒哲攝）

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