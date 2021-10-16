為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    呷餅抽好禮 太陽餅文化節登場首抽購物節10萬元

    「太陽餅文化節」吸引糕餅業者推出買一送一優惠促銷。（記者張軒哲攝）

    「太陽餅文化節」吸引糕餅業者推出買一送一優惠促銷。（記者張軒哲攝）

    2021/10/16 17:25

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市是糕餅之鄉，受武漢肺炎疫情的衝擊，許多糕餅業者期盼許久，市民們每年最關注的太陽餅文化節，昨日與今日於市府廣場舉行，首次辦理為期2天的展售活動，邀請數十家台中糕餅業者共襄盛舉，也首次與台中購物節結合辦理，今日現場抽出首週10組10萬及台中市民專屬2名10萬元幸運得主，尤其多數店家推出買一送一優惠，吸引民眾大排長龍搶購，場面熱鬧。

    今日「太陽餅文化節」邁入活動第二天，副市長黃國榮與多位來賓一同搖獎抽出兩組10萬元市民限定抽。其中一位市民限定抽的得獎者陳先生，昨日才抽中5000元現金，今天再次受到幸運之神眷顧，以消費電動機車七萬元的發票抽到市民限定10萬元現金，帕運選手林亞璇在call out通話時，請教中獎的秘訣。

    除了彩球機搖獎，現場也透過電腦抽出週週抽10萬元10組、天天抽5千元千組、節電週獎項Gogoro 1台、節電店家專屬抽百元超商禮券 1200組等，今天也首次抽出中獎民眾活動粉專加碼2支iPhone。

    「太陽餅文化節」雲集台中市各區糕餅名店展售，除了太陽餅之外，還有漢餅、芋頭酥、蛋糕、麵包等各式糕餅甜點，價格相當優惠，其中以嘉味軒推出買一盒10入太陽餅送一盒20入鳳梨酥最受青睞，吸引數百人搶購，排隊人龍綿延，呷餅抽好禮。豐原區王姓婦人說，跟先生搭152公車來買糕餅，一年才一次「太陽餅文化節」優惠特賣，一口氣買了約2千元太陽餅、鳳梨酥，非常划算。

    經發局指出，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計至7.8億元，活動APP總累積下載量（截至昨日為止）已突破60萬大關，購物節活動從10日起跑至今已抽出6000位5000元的得獎者，早消費早登錄，中獎機會就越大。

    「太陽餅文化節」業者推出買一送一優惠促銷，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）

    「太陽餅文化節」業者推出買一送一優惠促銷，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）

    台中購物節現場抽出首週10組10萬及台中市民專屬2名10萬元幸運得主。（記者張軒哲攝）

    台中購物節現場抽出首週10組10萬及台中市民專屬2名10萬元幸運得主。（記者張軒哲攝）

    「太陽餅文化節」吸引糕餅業者擺攤行銷。（記者張軒哲攝）

    「太陽餅文化節」吸引糕餅業者擺攤行銷。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中購物節抽現金 輕鬆等中獎有撇步
    2021/10/13 13:44

    台中購物節抽現金 輕鬆等中獎有撇步
    中市交通局在北中南公車業者車體大秀購物節主視覺
    2021/10/13 10:41

    中市交通局在北中南公車業者車體大秀購物節主視覺

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    台中購物節首次抽獎 她到百貨花3千中10萬！
    2021/10/11 19:03

    台中購物節首次抽獎 她到百貨花3千中10萬！
    台中線上慶雙十 奧運選手領唱國歌 盧秀燕：台中購物節開跑
    2021/10/10 12:04

    台中線上慶雙十 奧運選手領唱國歌 盧秀燕：台中購物節開跑

    掌握拜登經濟學商機
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播