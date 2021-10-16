三杯黃湯下肚退化變猴子？嫌鄰桌太吵起口角 上演大街拉扯衝突

一群人在馬路旁，上演拉扯叫囂衝突。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

2021/10/16 16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子與朋友4人，今天清晨於西屯區一家餐廳喝酒，不滿鄰桌王姓男子等4人講話太吵，雙方在馬路旁上演口角拉扯衝突，還被路人拍攝下來，錄影畫面顯示，這群人喝醉酒，步履蹣跚、大聲吼叫「誰打的？」成為戲語「三杯黃湯下肚，人類退化成猴子」的寫照，警方馳抵時，王男頭部紅腫，李男頭部輕微擦傷，雙方不提告訴，但警方依社會秩序維護法第87條「加暴行於人」，可處1萬8000元以下罰鍰。

中市警局第六分局市政派出所調查，這起頗瞎的案件，發生於西屯區馬龍潭路上一家餐館（兼賣酒，俗稱餐酒館），李男（24歲）與朋友4人同桌吃飯喝酒，因不滿鄰桌王姓男子（42歲）等4人聲音太大，李男上前勸導時，與王男發生口角糾紛。

李、王雙方約8人，「到外面解決」，醉醺醺在馬路上起衝突，雙方互罵髒話，還有人被偷襲，大聲吼叫「誰打的？是誰打的？」雙方拉來扯去亂成一團，在馬路上步伐不穩叫囂互嗆，宛如上演猴戲，警方馳抵時，雙方均無明顯傷勢，王、李兩人頭部輕傷，但傷勢不明顯，雙方均暫不提告，但警方仍將依違反社會秩序維護法裁罰。

雙方因聲量太大聲，進而引發拉扯等衝突。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

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