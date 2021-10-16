買國產蜂蜜第一次就上手 農委會主陳吉仲教你這樣做

農委會主陳吉仲（右二）強調，認清國產蜂蜜產銷履歷標章，就是真正國產蜂蜜。（記者張瑞楨攝）

2021/10/16 16:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕農委會農糧署、台灣養蜂協會等單位，今天於自然科學博物館前，舉辦2021全國龍眼及荔枝蜂蜜評鑑頒獎，農委會主陳吉仲教導民眾買真正國產蜂蜜的4項秘訣，如果記不得，只要認清「國產蜂蜜產銷履歷」的2項標籤即可，他還強調，產銷履歷已達國內蜂蜜產量的一成，今年抽驗合格率高達99.7％，現在正是拿振興券與農遊券，品嚐國產蜂蜜的好時機。

農糧署統計，國內養蜂登記有案者共1182戶，箱數19萬餘箱，近年蜂蜜減產，直到今年才豐收，產值可望達到30億元，農糧署等單位舉辦評鑑，從250件參賽蜂蜜中，選拔出龍眼蜂蜜特獎19人，頭獎114人，荔枝蜂蜜各6人、36人，每人都各有養蜂竅門。

獲得特等獎的台南市蜂農黃國珍、李昆財就說，他們的竅門是質與量難以兼得，重質而捨量，兩人解釋說，蜂箱的蜜滿了，許多蜂農急著採收，蜂蜜的量就多，但他們卻是等候6至10天才採收，讓蜂蜜能風乾熟成，不求高產量，讓風味更迷人，也因水分含量降低，保存期限更久。

農糧署還用短劇，教導採購真正蜂蜜的4項秘訣，真蜂蜜帶有花香與微酸味，冷藏後結晶是正常現象、輕微搖晃氣泡比較持久，真蜂蜜不透明，放在玻璃瓶內，隔著蜂蜜，會看不清自己的手指，陳吉仲則說，「買國產蜂蜜第一次就上手」，如果記不得這4項秘訣，只要認清國產蜂蜜產銷履歷的兩項標章即可。

他強調，農委會於2019年起輔導蜂農建立產銷履歷制度，今年通過產銷履歷驗證的箱數超過2萬箱，佔國內養蜂箱數一成，目前並已試辦保險，降低蜂農天然災害的損失，養蜂是生態產業之一，希望國產好蜂蜜廣開銷路

農委會透過短劇方式，呼籲民眾拿出農遊券或振興券，來買國產農產品或蜂蜜。（記者張瑞楨攝）

農糧署從250件參賽蜂蜜中，選拔出龍眼蜂蜜特獎19人，荔枝蜂蜜特等獎6人。（記者張瑞楨攝）

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