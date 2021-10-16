拄柺杖也要陪走一段 民進黨中市屯區民代全員到齊挺3Q

來自全國各地的民意代表、公民團體及支持者，16日上午聚集在龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺陳柏惟。（記者何宗翰攝）

2021/10/16 13:56

〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」徒步行動邁入第4天，上午在休息點龍井區龍泉岩清水祖師廟前，立委陳亭妃、民進黨中市屯區民代包括立委何欣純、議員李天生、張玉嬿、蔡耀頡、林德宇全員到齊，有意參選下屆彰化縣長的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，還有桃園青年組成的「桃援隊」，也都現身力挺。

仍然拄著柺杖的議員張玉嬿說，車禍之後就很少長距離的走路，每次復健都還是很痛，但今天決定力挺陳柏惟，能走多遠，就盡量走多遠。

陳柏惟上午步行路線為龍井竹坑南寮登山步道，他表示，因應最近高雄大火的事件，今天特別找了一個比較少人的地方，盡量不要喧囂吵鬧，這是他答應選民的事情。媒體詢問他是不是很累？腳有沒有受傷？他表示還好，腳上有起水泡。

從上午8點一路陪走的立委陳亭妃說，一般人走到第4天，可能都沒有辦法走了，但柏惟的精神一直很好，還能走登山步道，而且步伐穩健；這是我們好的立委，也是地方好的民意代表，希望中二區選民投下不同意罷免票，力挺陳柏惟。

立委何欣純表示，剛剛看到陳柏惟走過來的身影，現場很多鄉親都很不捨，第四天一定會有累的時候，但更肯定陳柏惟即使這麼累的時候，也堅持用意志力，走遍選區的大街小巷，親近土地與鄉親，相信這份熱情、這份堅持與心意，鄉親一定都感受得到。

民進黨中市屯區民代全員到齊聲援陳柏惟，由年紀較輕的張玉嬿（左二）、蔡耀頡（右二），分別幫輩份較高的立委何欣純（右二）、議員李天生（左一）綁上聲援布條，議員林德宇（右一）、有意參選下屆彰化縣長的民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左三）則自行繫上。（記者何宗翰攝）

陳柏惟抵達龍泉岩清水祖師廟後先入廟參拜，下樓時支持者夾道為他加油打氣。（記者何宗翰攝）

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