為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    拄柺杖也要陪走一段 民進黨中市屯區民代全員到齊挺3Q

    來自全國各地的民意代表、公民團體及支持者，16日上午聚集在龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺陳柏惟。（記者何宗翰攝）

    來自全國各地的民意代表、公民團體及支持者，16日上午聚集在龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺陳柏惟。（記者何宗翰攝）

    2021/10/16 13:56

    〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」徒步行動邁入第4天，上午在休息點龍井區龍泉岩清水祖師廟前，立委陳亭妃、民進黨中市屯區民代包括立委何欣純、議員李天生、張玉嬿、蔡耀頡、林德宇全員到齊，有意參選下屆彰化縣長的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，還有桃園青年組成的「桃援隊」，也都現身力挺。

    仍然拄著柺杖的議員張玉嬿說，車禍之後就很少長距離的走路，每次復健都還是很痛，但今天決定力挺陳柏惟，能走多遠，就盡量走多遠。

    陳柏惟上午步行路線為龍井竹坑南寮登山步道，他表示，因應最近高雄大火的事件，今天特別找了一個比較少人的地方，盡量不要喧囂吵鬧，這是他答應選民的事情。媒體詢問他是不是很累？腳有沒有受傷？他表示還好，腳上有起水泡。

    從上午8點一路陪走的立委陳亭妃說，一般人走到第4天，可能都沒有辦法走了，但柏惟的精神一直很好，還能走登山步道，而且步伐穩健；這是我們好的立委，也是地方好的民意代表，希望中二區選民投下不同意罷免票，力挺陳柏惟。

    立委何欣純表示，剛剛看到陳柏惟走過來的身影，現場很多鄉親都很不捨，第四天一定會有累的時候，但更肯定陳柏惟即使這麼累的時候，也堅持用意志力，走遍選區的大街小巷，親近土地與鄉親，相信這份熱情、這份堅持與心意，鄉親一定都感受得到。

    民進黨中市屯區民代全員到齊聲援陳柏惟，由年紀較輕的張玉嬿（左二）、蔡耀頡（右二），分別幫輩份較高的立委何欣純（右二）、議員李天生（左一）綁上聲援布條，議員林德宇（右一）、有意參選下屆彰化縣長的民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左三）則自行繫上。（記者何宗翰攝）

    民進黨中市屯區民代全員到齊聲援陳柏惟，由年紀較輕的張玉嬿（左二）、蔡耀頡（右二），分別幫輩份較高的立委何欣純（右二）、議員李天生（左一）綁上聲援布條，議員林德宇（右一）、有意參選下屆彰化縣長的民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左三）則自行繫上。（記者何宗翰攝）

    陳柏惟抵達龍泉岩清水祖師廟後先入廟參拜，下樓時支持者夾道為他加油打氣。（記者何宗翰攝）

    陳柏惟抵達龍泉岩清水祖師廟後先入廟參拜，下樓時支持者夾道為他加油打氣。（記者何宗翰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    刪Q後補選參戰與否 柯文哲：怎麼確定罷免會過？
    2021/10/16 13:21

    刪Q後補選參戰與否 柯文哲：怎麼確定罷免會過？
    號召「反惡罷」 多個公民團體挺3Q
    2021/10/16 13:18

    號召「反惡罷」 多個公民團體挺3Q

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    3綠委陪同陳柏惟徒步 行前為城中城大火罹難者默哀
    2021/10/16 08:54

    3綠委陪同陳柏惟徒步 行前為城中城大火罹難者默哀
    反刪Q！魏明谷聲援台灣囝仔 疾呼終止惡罷
    2021/10/15 22:03

    反刪Q！魏明谷聲援台灣囝仔 疾呼終止惡罷

    掌握拜登經濟學商機
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播