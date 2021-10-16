號召「反惡罷」 多個公民團體挺3Q

多個公民團體現身龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺立委陳柏惟。（記者何宗翰攝）

2021/10/16 13:18

〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」徒步行動，今天邁入第4天，上午10點在龍井區龍泉岩清水祖師廟前，多個公民團體現身力挺陳柏惟，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，這一系列報復性罷免行動，基本上是對著公民社會開幹，破壞民主機制，大家必須一起反惡罷。

馮喬蘭表示，很多人認為罷免好像是個選舉活動、政治活動，好像不宜參與，但其實任何議題都需要公民來參與，不能讓政治只剩下鬥爭，這是公民社會應該往前邁進的方式之一，因此發起公民團體一起來「反惡罷」。

全面罷免協會理事黃小奈表示，協會曾經倡議過選罷法的門檻下修，堅信罷免是公民的基本權利，但抹黑、造謠、人格毀滅不是，她自己是小學老師，教育部明文規定營養午餐全面使用國產肉品，罷免方卻用「營養午餐吃萊豬」來抹黑；陳柏惟擔任立委2度獲公督盟評鑑優秀，百分百質詢率、出席率，毫無疑慮願意力挺。

今天力挺的個人或公民團體包括律師李宣毅、李江却台語文教基金會、台中全面罷免協會、台中市家長維護學生權益促進會、台灣基地協會、台中市海灣故事文化創意協會、台灣北社、台灣社、台灣客社、台灣教師聯盟、台灣青年基金會、鄭南榕基金會、台灣大地文教基金會。

多個公民團體現身龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺立委陳柏惟。（記者何宗翰攝）

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