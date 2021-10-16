為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    號召「反惡罷」 多個公民團體挺3Q

    多個公民團體現身龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺立委陳柏惟。（記者何宗翰攝）

    多個公民團體現身龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺立委陳柏惟。（記者何宗翰攝）

    2021/10/16 13:18

    〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」徒步行動，今天邁入第4天，上午10點在龍井區龍泉岩清水祖師廟前，多個公民團體現身力挺陳柏惟，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，這一系列報復性罷免行動，基本上是對著公民社會開幹，破壞民主機制，大家必須一起反惡罷。

    馮喬蘭表示，很多人認為罷免好像是個選舉活動、政治活動，好像不宜參與，但其實任何議題都需要公民來參與，不能讓政治只剩下鬥爭，這是公民社會應該往前邁進的方式之一，因此發起公民團體一起來「反惡罷」。

    全面罷免協會理事黃小奈表示，協會曾經倡議過選罷法的門檻下修，堅信罷免是公民的基本權利，但抹黑、造謠、人格毀滅不是，她自己是小學老師，教育部明文規定營養午餐全面使用國產肉品，罷免方卻用「營養午餐吃萊豬」來抹黑；陳柏惟擔任立委2度獲公督盟評鑑優秀，百分百質詢率、出席率，毫無疑慮願意力挺。

    今天力挺的個人或公民團體包括律師李宣毅、李江却台語文教基金會、台中全面罷免協會、台中市家長維護學生權益促進會、台灣基地協會、台中市海灣故事文化創意協會、台灣北社、台灣社、台灣客社、台灣教師聯盟、台灣青年基金會、鄭南榕基金會、台灣大地文教基金會。

    多個公民團體現身龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺立委陳柏惟。（記者何宗翰攝）

    多個公民團體現身龍井區龍泉岩清水祖師廟前，力挺立委陳柏惟。（記者何宗翰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3綠委陪同陳柏惟徒步 行前為城中城大火罹難者默哀
    2021/10/16 08:54

    3綠委陪同陳柏惟徒步 行前為城中城大火罹難者默哀
    陳柏惟罷免案保持中立 民眾黨：若補選不缺席
    2021/10/15 22:43

    陳柏惟罷免案保持中立 民眾黨：若補選不缺席

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    在地小蝦米挺陳柏惟 商家改裝餐車高掛看板「反惡罷」
    2021/10/15 20:53

    在地小蝦米挺陳柏惟 商家改裝餐車高掛看板「反惡罷」
    陳柏惟罷免案延10/23投票 中市選委會：仍限原訂8/28有投票權者
    2021/10/15 16:20

    陳柏惟罷免案延10/23投票 中市選委會：仍限原訂8/28有投票權者

    掌握拜登經濟學商機
    聲援陳柏惟！民主前輩陪走一程 吳澧培坐輪椅來相挺
    2021/10/14 18:55

    聲援陳柏惟！民主前輩陪走一程 吳澧培坐輪椅來相挺
    日市議員挺3Q遭中施壓 台灣基進：面對惡霸中國義不容辭
    2021/10/13 22:28

    日市議員挺3Q遭中施壓 台灣基進：面對惡霸中國義不容辭
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播