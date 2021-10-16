哀悼城中城火災罹難者 盧秀燕捐1個月薪資

盧秀燕宣布捐出一個月薪資協助高雄大火的災民。（記者何宗翰攝）

2021/10/16 12:31

〔記者何宗翰／台中報導〕高雄市鹽埕區「城中城大樓」大火造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今早出席霧峰區活動受訪時表示，有鑑於高雄市發生重大火災，造成嚴重傷亡，人同此心，她宣布捐出一個月薪資協助災民，近日即會匯出款項，盼受傷民眾早日康復。

盧秀燕也強調，台中市過去曾有火災前車之鑑，市府這幾年來對公安檢查更加要求，市府會持續加強市民火災防範教育宣導，落實各項檢查，共同守護市民安全。

市府都發局指出，市府針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民安全，其中台中市閒置大樓都市更新部分，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案，均協助成立更新會立案加速推動重建。

其中，東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。

另外有關危老重建情形，都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數（106.35萬）的6.71%，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57%，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22%，約有42.79萬戶。

台中市在六都中老舊房屋所占比例排名第五，屬較年輕的城市，依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。

消防局也指出，有鑑於高雄市城中城大樓發生大火，造成41人輕重傷、46人死亡，消防局初步清查類似複合式大樓共計30處，其中屋齡達30年以上者有10處，樓層為10層以下建築物6處，11層以上13處，16層以上11處，其中無管理委員會或無人管理有1處，消防安全設備不合格5處，超過11層建築物均依防火管理規定製作共同防護計畫。

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