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    首頁　>　臺中市

    挺陳柏惟八方來援！外縣市民加入行腳 在地鄉親送營養品

    陳柏惟「行腳100小時民主最後一哩路」行動步行第三天，受在不少支持者的支持與鼓勵，一見到他到來，立刻趨前擁抱！（記者廖耀東攝）

    陳柏惟「行腳100小時民主最後一哩路」行動步行第三天，受在不少支持者的支持與鼓勵，一見到他到來，立刻趨前擁抱！（記者廖耀東攝）

    2021/10/15 21:02

    〔記者廖耀東／台中報導〕進行罷免和反罷免基進黨國會唯一立委陳柏惟的投票日，剩下最後7天，今天（15日）上午行腳開始前，陳柏惟率領行腳志工和支持者一同為高雄城中城大火罹難者默哀1分鐘後，宣布不再對外發言，以表示哀悼！但基於對台中選區選民的承諾，他繼續率隊伍繼續行腳行程。

    行腳過程中，不時受到支持者的鼓勵和關心，有新北市民南下前來參加行腳，想捐款給反罷免團隊；有高雄市民則專程北上前來參與。

    當地人士看到陳柏惟行腳直播，發現他腳步蹣跚，立馬買了酸痛藥膏和噴劑，幫助行腳隊伍。在地的黃先生也送來營養補給品，為隊伍補充能量！

    陳柏惟不對外發言期間，受到民眾熱情的支持和鼓勵，也滿懷感謝之意！

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，志工隊伍不時收到民眾愛心飲料！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，志工隊伍不時收到民眾愛心飲料！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，有志工收到酸痛藥膏和噴劑，來鼓勵反罷免隊伍！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，有志工收到酸痛藥膏和噴劑，來鼓勵反罷免隊伍！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，當地黃先生深怕隊伍體力不足，帶營養補品來！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，當地黃先生深怕隊伍體力不足，帶營養補品來！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，除了台中在地綠營民代來陪伴步行，新北市民黃女士和鄰居（右1、右2）專程南下捐款給反罷免團隊！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，除了台中在地綠營民代來陪伴步行，新北市民黃女士和鄰居（右1、右2）專程南下捐款給反罷免團隊！（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，有在地綠營民代前來陪伴步行，因高雄大火造成憾事，全程不對外發言。（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟「步行100小時民主最後一哩路」行動第三天，有在地綠營民代前來陪伴步行，因高雄大火造成憾事，全程不對外發言。（記者廖耀東攝）

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