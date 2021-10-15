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    首頁　>　臺中市

    陳柏惟罷免案延10/23投票 中市選委會：仍限原訂8/28有投票權者

    第10屆立法委員台中市第2選區陳柏惟罷免案原定於今年8月28日舉行投票，因疫情影響，依法延期至10月23日辦理。（資料照）

    第10屆立法委員台中市第2選區陳柏惟罷免案原定於今年8月28日舉行投票，因疫情影響，依法延期至10月23日辦理。（資料照）

    2021/10/15 16:20

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市選委會表示，第10屆立法委員台中市第2選區陳柏惟罷免案原定於今年8月28日舉行投票，因疫情影響，依法延期至10月23日辦理，但投票人仍以原投票日今年8月28日已設籍４個月有投票權資格者為限，不能以10月23日之前設籍4個月來算，請投票人屆時前往指定投票所領取罷免票。

    台中市選舉委員會並表示，依公職人員選舉罷免法規定，已編入投票人名冊的投票人於今年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所行使投票權，遷徒異動投票人的投票通知單除依法分送原戶籍地之外，也會另行增印1份投票通知單，送由投票人原戶籍地區公所寄送投票人現行戶籍地址，提醒前開民眾返回原戶籍地投票所投票。

    台中市選委會並說明，投票人當日應憑本人國民身分證、印章及投票通知單，屆時前往指定投票所領取罷免票。

    此外，投票日戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，提醒市民朋友，如有國民身分證遺失情形，請本人儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張（或上傳數位相片至內政部戶政司全球資訊網）、規費新臺幣200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。

    台中市選委會再次提醒，投票人於今年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所行使投票權，中央選舉委員會已建置「投票所地點線上查詢系統」提供投票人查詢投票所地點，查詢時並請選擇投票人名冊造冊基準日（110年8月8日）之原戶籍地區、里、鄰別。

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