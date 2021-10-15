服務偏鄉民眾 中市小黃公車增7線

台中市小黃公車增7條路線 。 （記者張軒哲攝）

2021/10/15 15:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市山海線幅員廣闊，部分較偏遠地區受限載客數及路幅寬度，不適合一般公車系統進入，市府利用計程車當作公車，台中市小黃公車原有8條路線，今年再新增7條路線，目前共計有15條公車路線。服務遍布山、海、屯區，行經東勢、和平、清水等14個行政區，以預約方式提供免費搭乘，服務高齡者或行動不便者。

台中市府交通局今日在清水運一運動公園前舉辦「小黃公車增七線、海山交通GO方便」記者會，盧秀燕表示，台中市積極推動小黃公車，原路線一共8條，原本海線沒有路線，今年新增7條，其中5條在海線，感謝議長張清照、副議長顏莉敏等人的支持，小黃公車上路以來受到市民歡迎，15路線服務遍布山、海、屯區，不斷擴大使用率，以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。

議長張清照說，海線地區公車出入比較不方便，他向市府爭取黃13路與黃14路小黃公車，讓鄉親出入比較方便。交通局長葉昭甫說明，去年台中市小黃公車共有8條路線，包括黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，行駛於豐原、東勢、太平與霧峰地區。

今年新增7條小黃公車路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平、潭子與神岡公共運輸，自7月20日起以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。

交通局表示，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，更多詳請可參考交通局網頁。

小黃公車新增7條路線，服務更多偏鄉地區民眾。 （記者張軒哲攝）

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