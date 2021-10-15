城中城大火》中市府：舊市區列管老舊住商大樓 皆已輔導成立都更會

台中市千越大樓相當老舊，市府都發局表示，已協助成立都更會。（市府提供）

2021/10/15 15:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄城中城大火讓台中人警覺，中市府對於類似城中城大樓如何處理？都發局表示，針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項；其中台中市閒置大樓都市更新部分，市府已針對閒置大樓較多的中區進行瞭解，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案均協助成立更新會立案，加速推動重建工作，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。

都發局長黃文彬表示，類似城中城複合式大樓台中市有7家，其中5家是都發局管理，2家是經發局管理，而列管部份，均已輔導成立相關都更會。

另外，有關危老重建推動情形，都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數（106.35萬）的6.71%，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57%，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22%，約有42.79萬戶。與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，其房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。

都發局表示，自危老重建條例在106年5月10日公布施行截至昨天（14日）為止，台中市的危老重建申請案件436件，核准案件307件，全國排名第三，僅次於台北市、新北市。

為加速危險老舊建築物重建，凡位於都市計畫地區內的合法建築物，經結構安全性能評估判定耐震能力不足、屋齡達30年以上未裝設電梯或改善不具效益者，皆可擬具重建計畫，並檢附全體土地及建築物所有權人同意書，向市府申請重建。市府亦已成立危老輔導團（台中市建築師公會04-23149988分機21）協助輔導辦理危老重建。

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