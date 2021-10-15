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    綠營中市議員批盧4年預算比林佳龍多1500億 錢用到哪兒了

    民進黨市議員陳淑華批盧市府4年預算比林佳龍4年多了1500多億元。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員陳淑華批盧市府4年預算比林佳龍4年多了1500多億元。（記者蘇金鳳攝）

    2021/10/15 14:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天舉行第六次定期會的第一次大會，進行中市明年度總預算的一讀會，民進黨市議員陳淑華表示，台中市已經提出2022年台中市總預算案總額高達2316億元，也就是說，盧秀燕這屆任期的4年，從2019至2022年4年預算案分別1935億元、2266億元、2195億元、2316億元，總共8712億元；而林佳龍從2015年至2018年4年預算總共是7204億元，兩個市長任期4年預算相比，盧秀燕比林佳龍4年內多編了1508億，錢究竟花在哪裡？

    主計處表示，明年總預算歲出增加為93億1千2百多萬，主要是巨蛋體育館、捷運烏日北屯線建設及補助、投資軌道基金及東豐快速道路等。附屬單位增加34億5千多萬，主要是加速建設台中國際會展中心、台中綠美圖、新設立軌道建設等。

    主計處表示，政府籌編總預算係以量入為出為原則，中市府總預算歲入由2018年1103.16億元增加至2022年度1419.16億元，成長28.65%，歲出由2018年1296.83億元增加至2022年度1515.16億元，僅成長16.84%，未與歲入同幅度成長，所以歲計短絀數由2018年193.68億元逐年降低至2022年度96億元，故舉債減少而建設卻增加，逐步實現「富市台中新好生活」施政願景。至於重大建設執行率的問題，在於疫情關係缺工缺料及原物料上揚。

    民進黨市議員陳淑華今天在市議會指出，台中市去年歲入歲出盈餘4億9，是因為享受了房地產交易的熱絡，土地增值稅超收55億，再加上社會福利、補助支出等減少所致，歲入的增長主要是享受近幾年經濟成長的紅利，連帶因GDP成長而舉債上限也大幅調高；但是台中市政府執行力低、保留數一年比一年高，公共債務未償餘額高達1245億，台中市財政狀況並未如盧市府說的好。

    陳淑華並指出，盧秀燕這任期4年比前任林佳龍4年將多花1500億元，超過了台中市政府一年本預算，換算一下，可以蓋捷運藍線還有剩餘，或可以打通35至40條市政路延伸工程量體，或可以興建15座「台灣智慧營運塔」等等，但台中市做了什麼！

    陳淑華說，盧市府上任以來，每年編列預算不斷增加，明年總預算高達2316億，4年總計8700億，編了這麼多預算，執行率卻很差，許多重大建設遲遲無法完工，這幾年台中市歲入成長卻沒有償還債務，也看不到、體會不到盧市府4年高達8700億花在台中市的建設成果。

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