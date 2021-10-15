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    搶振興券商機 東海藝術街變裝遊行慶萬聖節

    東海商圈的第一代店家「潘媽媽」曾媽惠（左二），精心打扮出席開場表演。（記者何宗翰攝）

    東海商圈的第一代店家「潘媽媽」曾媽惠（左二），精心打扮出席開場表演。（記者何宗翰攝）

    2021/10/15 14:02

    〔記者何宗翰／台中報導〕萬聖節將至，東海國際藝術街商圈將舉辦第8屆東海國際藝術節，10月24日將在商圈科比意廣場登場，主題為「藝術街Halloween！ 變裝follow me！」，從下午2點到晚上8點，除了經典的變裝走秀遊行、親子闖關討糖、創意市集以外，更邀請氣球小丑、高蹺雜技，及東海大學管樂社出動40名學生表演。

    東海藝術街商店街區管理委員會主委郭達鴻表示，商圈推出限量東海藝術街觀光護照，買市值500元的東海藝術街文創商品福袋一只，就加碼直接送600元商圈數位購物券，現買可現抵現金使用，預計10月15日開始販售，歡迎大家使用振興5倍券來購買，還可以登入台中購物節APP抽好禮。

    立委高虹安、議員吳瓊華、林孟令等人今天都出席記者會，吳瓊華表示，萬聖節不能沒有糖果，今年她向烏日在地的巧口樂實業公司，也就是有名的滋露巧克力，募集到10斤的巧克力，當天將化身巧克力姐姐，分享給來討糖的小朋友。

    30年前東海商圈的第一代店家「潘媽媽」曾媽惠，今天也為了記者會粉墨登場，高齡86歲的她身穿蘋果綠上衣搭配復古綠寶石吊墜項鍊，及有水彩色塊暈染效果的七彩蓬裙，還有同系列的淑女帽，宛如英國女皇般由眾人簇擁下壓軸現身，成為開場表演的最大亮點。

    來自烏茲別克的踩高蹺好手與巨型「茄芷」購物袋。（記者何宗翰攝）

    來自烏茲別克的踩高蹺好手與巨型「茄芷」購物袋。（記者何宗翰攝）

    第8屆東海國際藝術節主題為「藝術街Halloween！ 變裝follow me！」（記者何宗翰攝）

    第8屆東海國際藝術節主題為「藝術街Halloween！ 變裝follow me！」（記者何宗翰攝）

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