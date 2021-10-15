城中城惡火曝露危老建築公安 中市議會決議要市府專案報告

市議員黃守達要求市府針對危老建築進行專案報告。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/15 13:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄市發生城中城大樓大火，造成46人死亡，台中市多位市議員今天在市議會指出，台中市很多社區有類似城中城大樓一樣的複合式且老舊的大樓，希望在本次的定期會中，將危老建築處理加入專案報告中，市議會決議納入，要求市府提專案報告。

台中市議會今天召開第六次定期會的首次大會，進行議程的一讀會，不過，高雄城中城大樓大火，讓全國民眾痛心不已，也深自警愓，週遭是否有相同大樓，多位市議員要求在此次大會17案專案報告能增加有關危老建築的公安問題的專案報告。

市議員王立任表示，這是高雄史上最嚴重的火災，也是繼1995年台中衛爾康餐廳大火後，台灣死傷第二多的單一建築物火災。而由於該建築物內有許多堆棄已久的雜物及垃圾導致火勢一發不可收拾，台中市政府也應當立即清查並改善境內老舊危樓的狀況，以防止憾事重演。

市議員黃守達表示，城中城大樓的火災，台中市應該所有警愓，而台中市的老舊社區有很多是如同城中城大樓的建築，要求市府要此次的定期會納入危老建築處理的專案報告中。

市議員羅廷瑋表示，台中要記取教訓，不能再有下一個受害者，要求市府立即盤點台中市屋齡高的建築進行全面的安全檢查，並對於消防安檢、消防演練等重要事項嚴謹加強，務必隨時保持警戒心，別讓憾事一再發生，尤其騎樓的管理真的亂七八糟，目前多數都是停放汽機車，但卻完全沒有配套的消防法規或限制，若騎樓機車意外起火或是被人刻意縱火，大樓基本上是難以逃生，過往案件民眾或許會被時間沖淡，但對於罹難者家屬來說，傷痛是一輩子的。

市議員王立任要求台中市政府也應當立即清查並改善境內老舊危樓的狀況。（王立任提供）

市議員羅廷瑋表示，要求市府立即盤點台中市屋齡高的建築進行全面的安全檢查。（羅廷瑋提供）

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